Grande Fratello, Anita e Jonas si baciano dopo l’aereo dei fan. L'ironia di Grazia “Ci sono voluti mille euro"

Nella Casa del Grande Fratello è finalmente scattato il primo bacio della stagione. I protagonisti del momento romantico - o forse sarebbe meglio dire 'televisivo' - sono stati Anita Mazzotta e Jonas Pepe, una delle coppie che gli autori hanno provato a far avvicinare durante l'ultimo appuntamento del reality show, la seconda erano Omer e Rasha.

Un bacio atteso che arriva grazie ai fan

A rendere l'atmosfera propizia non è stata una cena a lume di candela, ma il primo aereo dei fan che ha sorvolato i Lumina Studios, dove si trova la Casa. Anche quest'anno, infatti, i sostenitori dei gieffini hanno deciso di spendere di tasca propria per far arrivare ai loro beniamini un messaggio di affetto e incoraggiamento.

Si tratta di una tradizione che accompagna il programma sin dalle prime edizioni, anche se in passato non sono mancate polemiche e truffe, quando qualcuno aveva organizzato finte collette per far volare gli aerei, scomparendo poi con il denaro. Fortunatamente, questa volta è andato tutto per il verso giusto: l'aereo organizzato dai Jonita - il nome scelto dai fan della coppia - è passato sopra la Casa proprio mentre Anita e Jonas si trovavano in giardino. E, complici le emozioni del momento, è scattato il primo bacio tra i due concorrenti.

Jonas Pepe e Anita Mazzotta

L'ironia di Grazia Kendi dopo il bacio dei Jonita

Nei giorni precedenti Anita aveva sempre rifiutato le avance di Jonas, allontanandosi ogni volta che lui provava ad avvicinarsi. Ma questa volta, forse colpita dal gesto dei fan o semplicemente travolta dall'emozione, ha deciso di lasciarsi andare. L'episodio è stato accolto con ironia da alcuni inquilini, in particolare da Grazia Kendi, che ha commentato sorridendo: "Ci sono voluti mille euro per darsi un bacio!"

Le accuse di Valentina Piscopo e i dubbi dei gieffini

Sul rapporto tra Anita e Jonas, però, non mancano le perplessità. La scorsa settimana Valentina Piscopo aveva accusato Anita di essersi avvicinata a Jonas solo dopo aver letto i commenti positivi sui social. Anche Francesco Rana, durante una diretta su Instagram, ha messo in guardia l'amico: "Jonas non deve fidarsi di Anita, farebbe di tutto pur di vincere il programma."