Dopo gli Shailenzo anche i Tommavi? Le coppie del Grande Fratello stanno scoppiando, come previsto

Il destino delle coppie nate nella casa del Grande Fratello non è necessariamente segnato, è il caso per esempio di Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro, sposati con figli, o di Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli, da poco genitori. Non tutti però sono così fortunati o così sinceri: è questo il caso degli Shailenzo, e, assai probabilmente, dei Tommavi.

Denominazioni che diranno veramente poco a chi non segue le dinamiche dell'edizione n° 18 del reality di Canale 5, ma ormai familiari per tutti gli spettatori che di settimana in settimana votano e soffrono insieme ai concorrenti. Si tratta delle coppie formate da Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato, e da Mariavittoria Minghetti e Tommaso Franchi. Sono loro infatti che stanno animando le ultime settimane di questo Grande Fratello, tra litigi plateali, discussioni feroci e riappacificazioni forzate che lasciano già presagire quello che succederà una volta spente le luci della Casa.

L'addio definitivo di Shaila e Lorenzo

La separazione di Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato

Dopo mesi di avvertimenti da parte di mamma Luisa, di sceneggiate, di lacrime e sospiri, a far scattare la decisione in Shaila Gatta di interrompere la relazione con Lorenzo Spolverato è stata l'elezione mancata come terza finalista. Ottenuta invece da Zeudi Di Palma, una che ha provato, fin dal suo ingresso a dicembre, a formare coppie con Helena Prestes e con Javier Martinez, in virtù della sua bisessualità, ma che ha capito presto che ormai, al Grande Fratello, la parte della vittima paga più della coppia.

Durante lo scorso weekend, dopo una settimana di confessioni, Shaila e Lorenzo si sono definitivamente detti addio, a modo loro, plateale, con un quadro buttato nella spazzatura e parole al vento a voce troppo alta. Si è così avverata quella che era stata l'intuizione (facile) di molti: appena uno dei due non avrebbe avuto più bisogno della coppia, la relazione sarebbe scoppiata. Non arrivando, in questo caso, neppure a vedere l'ultima puntata.

Quanto resisteranno ancora Tommaso e Mariavittoria?

Mariavittoria Minghetti e Tommaso Franchi

Un weekend di fuoco anche per un'altra coppia della Casa, quella formata da Tommaso Franchi e Mariavittoria Minghetti. Molti fan dei Tommavi lo pensano da tempo: lui sembra tenere davvero a lei, ma lei mette in atto comportamenti anche molto cattivi verso di lui. Questa volta, per questioni di gelosia e per divergenza di opinioni, c'è stato l'ennesimo allontamento, vissuto molto male dall'idraulico senese.

Dopo averne discusso con Helena e altri inquilini, Tommaso ha preferito confrontarsi direttamente con la dottoressa romana. Il chiarimento alla fine è arrivato, e la riappacificazione pure, con coccole e baci, per quanto sembri assai momentanea. Più lucidamente degli Shailenzo, i due hanno dovuto ammettere che esiste un problema di fiducia e che ci sono, fin dall'inizio, molte incompresioni tra loro.

Un'altra coppia, insomma, che, come da previsione dei tanti spettatori che commentano il reality via social, potrebbe scoppiare in vista della finale, con i giochi ormai fatti.