Grande Fratello, la sceneggiata notturna tra Lorenzo e Shaila è l'addio definitivo agli Shailenzo

Lorenzo Spolverato e Shaila Gatta, dopo aver vissuto la loro avventura nella Casa del Grande Fratello come coppia, nelle ultime settimane hanno deciso di prendere le distanze. Nella giornata di ieri, nuove tensioni tra il modello milanese e l'ex velina sembrano aver messo definitivamente la parola fine agli Shailenzo, ma in questi mesi i due gieffini ci hanno insegnato che, con loro, tutto è possibile.

La lite esplosiva: le parole al veleno tra Lorenzo e Shaila

L'ennesima discussione tra i due ex fidanzati è scoppiata poco prima dell'esibizione del mago Raffaele Corti, entrato nella Casa per rallegrare il sabato dei concorrenti rimasti in gara. L'ex ballerina di Amici si è rivolta al suo ex fidanzato con parole dure: "Mi hai detto 'in bocca al lupo per tutto'? Bene, allora in bocca al lupo anche a te e ora levati di qui".

Un finale da sceneggiata napoletana

"Ciao, fai finta che non esisto. Io vivo benissimo anche senza di te, quindi basta. Io ti guardo? Ma chi ti considera? Se posso ti evito, quindi fai lo stesso," ha concluso Shaila. Lorenzo, già al centro di numerose polemiche che hanno coinvolto anche il conduttore Alfonso Signorini, ha replicato seccamente.

Shaila si è stancata delle 'sceneggiate' di Lorenzo

"Evitami, brava. Ma fallo fino in fondo. Sei una ragazzina di due anni e lo stai dimostrando." Nel mentre, ha lanciato un panno a terra proprio mentre Shaila stava pulendo la moquette. La reazione della ballerina non si è fatta attendere: "Oddio basta, c'eccis! Ecco, è arrivato Mario Merola."

Lorenzo distrugge il quadro di Shaila: "il rispetto è finito nel bidone"

Con questa battuta, la ballerina ha ironicamente paragonato il modello milanese al re della sceneggiata napoletana, lasciando intendere che, in questi mesi, Lorenzo abbia spesso recitato una parte dentro la Casa. A quel punto, in un gesto plateale che conferma il suo spirito teatrale in perfetto stile The Lady, Lorenzo ha preso il quadro che Shaila gli aveva regalato per il compleanno, lo ha fatto a pezzi e lo ha gettato nella pattumiera.

"Guardami: tutto il rispetto che ti ho portato finisce in un bidone, Shaila. Così almeno te lo ricordi", ha esclamato. Con queste parole, Spolverato ha messo il punto finale a quella che, più che una semplice lite, è stata una vera e propria pièce teatrale. Il suo gesto non è piaciuto neanche ai fan della coppia che su X hanno criticato il loro beniamino.