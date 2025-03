Grande Fratello, Shaila se la prende (finalmente!) con Lorenzo: "Mi ha messa in ombra. Rosico per la finale"

Shaila Gatta ha finalmente aperto gli occhi su Lorenzo Spolverato? La chiave di volta della vicenda potrebbe essere stata la finale del Grande Fratello, persa (per il momento) in favore di Zeudi Di Palma. Dopo 6 mesi, l'ex velina ha finalmente cominciato a nutrire dei dubbi su quanto questo rapporto possa esserle stato "utile" all'interno del reality.

Lo sfogo di Shaila con Lorenzo: "La coppia ha favorito solo te"

Lorenzo e Shaila litigano

Della serie "meglio tardi che mai", anche se forse, dopo sei mesi, con soli 20 giorni nella casa del Grande Fratello ancora disponibili (la finale si terrà il 31 marzo), per Shaila potrebbe essere tardi davvero.

E infatti la partenopea l'ha capito: i motivi per cui in finale c'è il suo "amico speciale" e non lei sono tanti, uno di questi risponde proprio al nome di Lorenzo Spolverato.

Shaila ne ha parlato direttamente con lui, prendendone (definitivamente?) le distanze: "Questa coppia ti ha portato in finale, la cosa ha premiato te, ma ha sfavorito me, tu ci sei e io no. Non sono arrabbiata con te, ma è giusto che io viva più me stessa".

La confessione a Chiara e Zeudi: "Ce l'ho con Lorenzo"

Raggiunte poi le amiche, Chiara Cainelli e Zeudi Di Palma, proprio colei che al televoto le ha soffiato la chance di assicurarsi un posto in finale, Shaila si è lasciata andare a considerazioni molto più amare.

"C'è una parte di me molto delusa, una che è triste, una che sta anche rosicando. C'è una parte di me che ce l'ha con Lorenzo!" ha dichiarato sconfortata la ballerina.

"Ma sono arrabbiata più con me" ha ammesso, prima di lasciare il posto alla sua analisi più lucida degli ultimi sei mesi.

"Essendo lui una persona più rumorosa e capricciosa, io l'ho sempre assecondato. Lui si è permesso tutto e io mi sono limitata. Non mi volevo così bene. Non mi sono concessa quello che si è concesso lui, che ha prevalso in tante cose. Il mio umore è stato condizionato da qualcosa che mi ha sovrastato perché faceva più rumore di me". Che a farla riflettere siano state anche le parole della madre, incontrata meno di una settimana fa?

Shaila Gatta ha poi proseguito, con un riferimento anche a quel passato sentimentale tormentato di cui ha parlato più volte: "Come ho fatto a permettere nuovamente a qualcuno di non farmi prendere il mio spazio? Perché non mi sono data la possibilità di accudire me stessa invece di accudire le pesantezze di un altro? E non è la prima volta che mi succede!".

L'ex velina ora dorme da sola, e ha deciso di allontarsi il più possibile da un concetto, quello degli Shailenzo, che ha favorito il più prepotente: "Qui dentro ho avuto una voce mia che non sia sempre identificata anche in lui? Mi sono sentita in ombra di lui ed è un po' una squalifica". A far cambiare idea a Shaila, oltre che il risultato dell'ultimo televoto, potrebbero essere state anche tutte le critiche ricevute da Lorenzo Spolverato nelle ultime puntate? Che la sua "amica speciale" lo stia scaricando?