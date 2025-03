Grande Fratello, Tommaso Franchi contro Zeudi di Palma: "Ora dico tutto". Ma rischia solo una pessima figura

Ancora una volta, un aereo inviato dai fan di Zeudi Di Palma sulla casa del Grande Fratello ha scatenato più dinamiche di quante ne abbiano generate i concorrenti stessi in questa edizione del reality. Nella polemica è stata coinvolta nuovamente Helena Prestes, mentre anche Tommaso Franchi ha voluto esprimere la sua discutibile opinione sul percorso dell'ex Miss Italia.

Anche ieri, domenica 16 marzo, i fan dei concorrenti rimasti nella casa più spiata d'Italia hanno aperto il portafoglio e, con i loro risparmi, hanno inviato messaggi di supporto ai loro beniamini tramite aerei. Uno di questi, destinato a Zeudi, recitava: "L'orientamento non è confusione. ZDP, noi con te." Nel giardino era presente anche Helena, alla quale la frase sembrava essere indirettamente rivolta.

Helena Prestes coinvolta nella polemica: la sua reazione

Poco tempo fa, infatti, la modella brasiliana, parlando di Zeudi, aveva dichiarato: "Lei deve capire bene cosa vuole perché fa molta confusione: prima vuole me, poi Javier. Secondo me, tu e tante donne con la vostra scelta sessuale dovete comportarvi meglio", aggiungendo: "Sai benissimo che ero tua amica, mi comportavo da amica."

Zeudi accusata da Tommaso di sfruttare la sua bisessualità

Dopo il passaggio dell'aereo, Helena si è rivolta direttamente a Zeudi, dicendo: "Il problema non è la tua sessualità, tesoro, sei tu che sei confusa." La Di Palma, intenta a ringraziare i suoi fan, ha evitato il confronto con Helena, rispondendo con fermezza: "Quando avrò voglia di parlare con te, lo farò. Solo allora."

Alla discussione si sono aggiunte anche Shaila Gatta e Chiara Cainelli, pronte a sostenere la partenopea e a schierarsi contro la Prestes. "Io non ho mai detto che Zeudi sia confusa sessualmente, parlavo della sua situazione personale, del fatto che prima diceva di volere me e poi di essere attratta da Javier", ha poi precisato Helena.

Tommaso Franchi attacca Zeudi: accuse di strategia

Più tardi, nella controversia è intervenuto anche il fidanzato di Mariavittoria. L'idraulico senese, riferendosi a quanto accaduto in mattinata, ha preso le difese di Helena, accusando Zeudi di sfruttare la sua bisessualità per ottenere consensi: "Lei ci sguazza in queste cose. Ha fatto un Grande Fratello ridicolo, te lo dico anche io. E poi si mette sempre in mezzo, è brava a fare quello", ha detto Tommaso Franchi.

"Lei è una grande giocatrice, non me ne frega niente - ha aggiunto - Domani vado contro la finalista. Ora lo dico chiaramente: strumentalizza il suo orientamento", ha sentenziato Franchi. Con queste parole, Tommaso si è schierato contro la potente fanbase che sostiene Zeudi, considerata da molti la vincitrice annunciata di questa scialba edizione del reality.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity: Helena Prestes cerca il confronto con Zeudi Di Palma.