Grande Fratello, Shaila Gatta su Lorenzo: "Ci siamo rivisti, ecco com'è andata". Stoccata a Javier e Helena

Dopo la conclusione della sua esperienza al Grande Fratello, Shaila Gatta ha vissuto settimane tutt'altro che semplici. La fine della sua relazione con Lorenzo Spolverato, annunciata in diretta televisiva, ha scatenato una bufera sui social. In particolare, una parte del fandom della coppia, gli 'Shailenzo', non ha preso bene la rottura, arrivando persino a sommergere Shaila di critiche e insulti per quella che hanno vissuto come una delusione personale.

Shaila: "Ci siamo rivisti, ma la storia è chiusa"

Ma nelle ultime ore, l'ex velina è tornata a parlare, scegliendo una diretta su TikTok per chiarire una volta per tutte la sua posizione e rispondere alle voci insistenti su un possibile ritorno di fiamma con Lorenzo. Durante la chiacchierata con i follower, Shaila ha confermato di aver incontrato Lorenzo nuovamente lo scorso 29 del mese.

Un appuntamento che ha suscitato non poche speculazioni tra i fan, a cui la ballerina ha voluto subito mettere un freno chiarendo quello che era successo: "Abbiamo parlato, ci siamo abbracciati e confortati a vicenda, ma la storia è finita. Ci siamo visti quella sera e abbiamo chiuso il cerchio". Una dichiarazione che spegne ogni speranza di riavvicinamento per chi sognava un lieto fine tra i due.

Lorenzo dopo il confronto con Shaila in finale

Shaila ha sottolineato come quell'incontro fosse stato pianificato lontano da occhi indiscreti: nessuna telecamera, nessun paparazzo, solo loro due, lontani dal clamore mediatico. "Ci sono cose che devono rimanere nel privato. Altrimenti facevamo una live e chiamavamo il paparazzo, tanto a Milano li trovi ovunque." Una frase che molti hanno interpretato come una frecciatina indirizzata a Javier e Helena, recentemente immortalati dal settimanale Nuovo mentre uscivano da una farmacia con un test di gravidanza in mano. La coincidenza non è passata inosservata.

Fine delle amicizie nate nella Casa

Nel corso della stessa diretta, Shaila ha voluto chiarire anche un'altra questione spinosa: la rottura dell'amicizia con Chiara Cainelli. Dopo un litigio tra Chiara e Zeudi su alcuni regali non consegnati, il rapporto tra le tre ragazze, che nella Casa sembravano molto legate, si è incrinato. Shaila ha deciso di prendere le distanze da Chiara, smettendo di seguirla su Instagram. Un gesto che, a quanto pare, sancisce la fine di un'altra relazione nata sotto i riflettori del reality.