Grande Fratello, tra Chiara Cainelli e Zeudi Di Palma è scontro social e la colpa è di certi regali

Appena si sono spente le luci della Casa del Grande Fratello, alcune amicizie che sembravano granitiche si sono incrinate, se non addirittura sgretolate. Tra queste, spicca quella tra Chiara Cainelli e Zeudi Di Palma, un tempo complici nella loro "battaglia" contro Helena Prestes e oggi protagoniste di un vero e proprio scontro social dai toni velenosi.

La frase di Chiara che accende la polemica

Tutto è partito da una serie di storie pubblicate dalla Cainelli, nelle quali ha risposto alle domande dei fan in merito ai regali ricevuti dopo la fine del reality. Con parole misurate ma che celavano una chiara frecciatina, l'ex gieffina ha dichiarato: "Ciao ragazzi! In tanti mi state chiedendo il mio indirizzo per poter inviare dei pensieri. Questo è il mio unico indirizzo ufficiale dal quale ho ricevuto e posso ricevere. Qualsiasi altro indirizzo a cui abbiate spedito purtroppo non ho notizia. Grazie a tutti!"

Una frase che ha immediatamente fatto intuire un retroscena scomodo: alcuni regali destinati a lei non sarebbero mai stati consegnati, perché recapitati a terzi. E il riferimento, neanche troppo velato, era rivolto proprio a Zeudi, la quale non ha esitato a replicare con una diretta Instagram tutt'altro che distensiva.

Chiara e Alfonso al Grande Fratello

Zeudi si difende: "I regali? Non erano costosi, li ho ancora"

"Scusate ma voglio iniziare la diretta proprio così. Perché ho tutti qui i regali non miei che devo dare a persone con cui ho fatto questa meravigliosa esperienza del Grande Fratello. Alcune cose le ho già consegnate, altre no, ma non per cattiveria. Se fossero stati regali super costosi probabilmente mi sarei mossa prima... Ma tra mille impegni li ho ancora qui. Comunque, ecco, il mio numero di telefono le persone lo hanno, quindi invece di scrivere su Instagram sarebbe sempre più carino chiamare"

La dichiarazione di Zeudi suona come una stoccata diretta a Chiara, accusata di aver preferito il clamore mediatico anziché risolvere la questione in privato. Lo scambio sui social, rivela una frattura insanabile tra due ex alleate, ormai distanti non solo fisicamente ma anche a livello umano. Quello che sembrava un legame sincero è naufragato su questioni apparentemente banali, e l'amicizia tra Chiara e Zeudi sembra ormai appartenere al passato.