Grande Fratello, Shaila Gatta su Chiara Cainelli: "Faceva cose che non mi piacevano"

Dopo che le luci del Grande Fratello si sono spente, non tutte le amicizie nate nella Casa sembrano aver resistito alla prova della realtà. Tra le più chiacchierate rotture c'è quella tra Shaila Gatta e Chiara Cainelli, un tempo molto unite all'interno del gruppo composto anche da Luca Giglio, Lorenzo Spolverato e Zeudi Di Palma.

Shaila rompe il silenzio: "Ecco perché le ho tolto il segui"

La frattura è emersa in modo evidente quando, qualche settimana fa, la partenopea ha smesso di seguire Chiara su Instagram, scatenando ipotesi e supposizioni tra i fan. Inizialmente si era pensato che il gesto dell'ex velina fosse legato a una cena tra Chiara, Lorenzo Spolverato ed altri ex gieffini al celebre Castello delle Cerimonie. Ma ora, finalmente, la ballerina ha rotto il silenzio.

Durante un Q&A con i suoi follower, Shaila ha chiarito: "Ho smesso di seguire alcune persone perché non condividevano il mio pensiero e facevano cose che non mi piacevano. Non ho bisogno di tante persone attorno. Ci sono state delle cose che non mi hanno fatto piacere e basta. Però alla fine c'è rispetto e tranquillità". Parole che lasciano intendere come, lontano dalle telecamere, alcune dinamiche - per usare un termine caro ad Alfonso Signorini - abbiano fatto emergere divergenze di valori e atteggiamenti tra le ex coinquiline.

Shaila, Chiara e Zeudi

La polemica tra Chiara e Zeudi

Nel frattempo, la Cainelli è stata al centro di un'altra polemica, questa volta con un'altra ex amica. L'influencer ha accusato Zeudi di non averle consegnato alcuni regali inviati dai suoi fan. La replica dell'ex reginetta non si è fatta attendere: "Alcune cose le ho già consegnate, altre no, ma non per cattiveria. Se fossero stati regali super costosi probabilmente mi sarei mossa prima... Ma tra mille impegni li ho ancora qui. Comunque, ecco, il mio numero di telefono le persone lo hanno, quindi invece di scrivere su Instagram sarebbe sempre più carino chiamare".

Un botta e risposta che ha alimentato ulteriori tensioni e mostrato quanto gli equilibri costruiti nella Casa siano fragili una volta usciti dal contesto televisivo. Le amicizie nate al Grande Fratello resistono solo dentro la Casa? Il dubbio ormai è lecito, alla luce della risposta data da Elisabetta Gregoraci durante la sua partecipazione al podcast di Giulia Salemi. La conduttrice televisiva ha ammesso che, tra le persone conosciute all'interno del Grande Fratello Vip 5, oggi sente solo saltuariamente pochi ex compagni di avventura.