Grande Fratello, Helena e Javier beccati con un test di gravidanza. Lei: “non posso dire niente”

Helena Prestes e Javier Martinez continuano a far battere il cuore dei fan. La loro storia, nata quasi per caso all'interno della Casa del Grande Fratello, è oggi più viva che mai. E nonostante i primi approcci non facessero presagire nulla di serio - lei inizialmente presa da Lorenzo Spolverato e lui interessato a Shaila Gatta - col passare delle settimane è scattata quella scintilla che oggi li rende una delle coppie più amate del dopo reality.

Test di gravidanza? Ecco cosa sta succedendo

Ma la vera notizia è un'altra. Secondo quanto riportato dal settimanale Nuovo, i due sono stati avvistati insieme in una farmacia di Milano... e sarebbero usciti con un test di gravidanza in mano! Un dettaglio che ha fatto subito scattare la curiosità dei fan. Il risultato? Per ora top secret. "In questo momento non vi posso svelare niente", ha detto Helena con un sorriso enigmatico.

Che tra i due l'amore sia forte lo dimostrano anche le parole della modella brasiliana nell'intervista rilasciata a Nuovo: "Avere un figlio è il mio sogno più grande, anzi il nostro sogno più grande, perché Javier la pensa come me". Attualmente, la coppia vive a metà: un po' a casa di lei, a Milano, e un po' in quella di lui, a Macerata. Ma qualcosa sta per cambiare: "Stiamo pensando di trovare una casetta tutta nostra a Milano".

Javier Martinez ed Helena Prestes

"Da quando siamo usciti, lo amo ancora di più"

A confermare il momento magico ci ha pensato anche Chi Magazine, dove Javier ha confessato: "Uscire dalla Casa mi ha fatto sentire ancora più innamorato. È come se la fine della convivenza forzata mi avesse dato una conferma definitiva. La vita vera è una sfida, ma ci siamo dentro insieme". Dal canto suo, Helena ha rivelato: "Con lui è tutto semplice, anche quando sembra complicato. Ci troviamo sempre. È nelle piccole cose che capisci se funziona davvero".

Gelosie, passato difficile e un futuro da costruire

Javier ha ammesso di aver scoperto un lato geloso di sé da quando frequenta Helena, mentre lei ha raccontato di essere riuscita a superare una relazione tossica e dolorosa del passato. Ora però guarda avanti, con una sola certezza: "Sogno una casa tutta mia e una bambina. Una bella cavallina, come dico io".

E il suo compagno sembra più che d'accordo: "Lei dice che sembro il papà perfetto per una bimba. Il mio futuro è con lei: una casa incasinata, piena di vita, amici, figli, musica, rumore e amore. Ma sempre con Helena accanto. Sempre insieme". Che sia in arrivo un bebè o solo una nuova fase della loro vita, una cosa è certa: Helena e Javier stanno vivendo un amore autentico, fatto di sogni, condivisione e piccoli gesti quotidiani.