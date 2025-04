Grande Fratello: Shaila ha voltato pagina: ecco cosa ha detto sulla sua relazione con Lorenzo

Dopo la rottura clamorosa in diretta, Shaila e Lorenzo confermano definitivamente la fine della loro relazione. Nonostante i tentativi di riavvicinamento, la ballerina napoletana è ormai convinta della sua decisione.

Le storie d'amore nate sotto i riflettori non sempre riescono a sopravvivere lontano dalla telecamera, ma a volte finiscono anche prima che le luci del programma si spengano. È il caso di Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato, protagonisti della passata edizione del Grande Fratello, la cui relazione sembra ormai essere arrivata definitivamente al termine, nonostante le speranze dei fan della coppia.

I tentativi di Lorenzo: un amore che non si ricostruisce

Dopo la clamorosa rottura in diretta televisiva, durante la finale del reality show lo scorso 31 marzo, la ballerina napoletana ha confermato più volte di non voler riprendere il legame con il modello milanese. Nonostante gli sforzi di Lorenzo, che ha provato a ricucire il rapporto, Shaila ha sempre respinto i suoi tentativi.

L'unico contatto di cui si ha notizia risale allo scorso 11 aprile quando i due si sono confrontati nel corso di una lunga videochiamata : "Ci sono storie che restano nel sentimento e altre che, per vari motivi, non si incastrano. L'importante è il rispetto. Magari un giorno ci si ritrova in una chiave diversa, amichevole, riconoscendo quanto ci si è voluti bene," ha spiegato Shaila.

Shaila lascia Lorenzo

Le parole di Shaila: "Da mo!" - la conferma della fine definitiva

La dimostrazione che la vicenda sentimentale con Lorenzo è ormai un capitolo chiuso arriva anche dalla testimonianza di una fan dell'ex gieffina. Quest'ultima, come ha raccontato a Deianira Marzano, ha incontrato Shaila sul lungomare di Napoli e le ha chiesto se avesse ormai definitivamente rotto con Lorenzo. La risposta dell'ex velina è stata perentoria: "Da mo" , ossia da molto tempo. Inoltre, Luisa, madre di Shaila ha applaudito chi definiva Lorenzo una persona "tossica". La signora è stata sempre contraria alla relazione tra sua figlia e Lorenzo.

Nonostante il desiderio di alcuni fan di vedere una riconciliazione tra Shaila e Lorenzo, la ballerina sembra aver preso una posizione chiara e definitiva. La sua serenità sembra non dipendere più da un legame passato, ma dalla consapevolezza di aver fatto la scelta giusta, guardando avanti con determinazione e senza rimpianti.