Grande Fratello, i fan di Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato chiamano la cartomante: missione “macumba”

La fine della storia tra Shaila e Lorenzo scatena il web: tra lacrime, amuleti e speranze, i fan tentano il tutto per tutto per farli tornare insieme.

La storia d'amore tra Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato, nata sotto i riflettori del Grande Fratello, è giunta al termine nel modo più inatteso. Durante la finale del reality, l'ex velina ha deciso di lasciare in diretta il modello milanese, sorprendendo non solo lui ma anche il pubblico da casa. Dopo l'uscita dalla Casa, l'ex velina ha confermato la sua scelta, dichiarando di voler archiviare definitivamente la relazione, senza alcuna intenzione di un ritorno di fiamma.

Fan in tilt: lacrime e cartomanti per salvare l'amore

Una decisione che ha profondamente deluso i fan della coppia, i quali hanno continuato a sperare in un possibile riavvicinamento. Alcuni di loro, presi dalla disperazione, hanno addirittura deciso di rivolgersi a una cartomante per chiedere aiuto. Come riportato da Biccy, la richiesta è avvenuta in una room su X.

Nel file audio, si sente un ragazzo raccontare alla cartomante: "Lorenzo si è appena lasciato, in modo davvero brutto, con la sua fidanzata, che si chiama Shaila. Vorremmo capire quali sono le intenzioni di entrambi, perché noi - soprattutto mia sorella - non ce la fa più a...". A quel punto, la sorella, visibilmente provata, interviene tra le lacrime: "Scusate le lacrime... Mi sento male! È che... mi fa male! Ti prego, aiutaci!".

Lorenzo dopo il confronto con Shaila in finale

Il fratello, con voce rotta dall'emozione, riprende la parola: "Non riusciamo più a vedere il nostro amico in questo stato di sofferenza, quindi... vorremmo sapere cosa dicono le carte". Ma anche stavolta la sorella irrompe, piangendo: "Signora, Lorenzo ci ha detto che non vuole più vivere, capisce? Siamo disperati!".

Colpita dalla disperazione dei fan, la cartomante ha chiesto loro se preferissero un consulto con le carte o un amuleto: "Volete che guardi le carte o preferite un amuleto?". "Quello che può aiutarlo - ha risposto il ragazzo - Possiamo togliergli questa macumba? Non lo so... ma abbiamo bisogno di qualcosa di forte, di potente...".

Il post di Shaila riaccende le speranze?

Nel frattempo, un gesto social dell'ex velina ha riacceso le speranze: la ballerina ha pubblicato una storia su Instagram con una frase abbastanza ambigua: "L'amore vero litiga e fa pace". Un messaggio enigmatico che molti fan hanno subito interpretato come un possibile riferimento a Lorenzo, anche perché Shaila e Spolverato pochi giorni fa hanno partecipato ad eventi diversi ma hanno condiviso la stessa location.