Grande Fratello, Shaila Gatta: “Nella Casa subivo umiliazioni e volevo sembrare forte”

L'ex ballerina di Amici racconta il disagio vissuto nella Casa del Grande Fratello, tra critiche ai suoi abiti, parole fuori posto e la pressione di dover apparire sempre forte e tranquilla.

Shaila Gatta è stata una delle concorrenti più rappresentative della penultima edizione del Grande Fratello, forse l'ultima condotta da Alfonso Signorini prima delle polemiche che hanno coinvolto il conduttore e della sua autosospensione da Mediaset. L'ex ballerina di Amici è tornata a parlare della sua esperienza nella Casa più spiata d'Italia, condividendo sui social ricordi tutt'altro che positivi.

Shaila Gatta e il percorso nel Grande Fratello

Durante il suo percorso nel reality, Shaila è stata a lungo legata sentimentalmente a Lorenzo Spolverato. Proprio nel corso dell'ultima puntata del programma, però, la ballerina ha deciso di mettere fine alla relazione con il modello. Anche per questo motivo, Shaila ha più volte dichiarato che non rifarebbe l'esperienza al Grande Fratello: entrare nella Casa ha significato mettersi completamente in gioco, convivere con persone sconosciute e confrontarsi con dinamiche di competizione costante.

Il disagio e le umiliazioni vissute nella Casa

Nel corso di una recente diretta su TikTok, Shaila Gatta è tornata a raccontare il disagio vissuto all'interno del reality. Le sue parole hanno dipinto un'esperienza difficile, caratterizzata da momenti di forte esposizione emotiva e dalla sensazione di essere costantemente giudicata, episodi che nel tempo le hanno lasciato un segno profondo e ancora oggi molto presente.

Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato

La fine della storia con Lorenzo Spolverato

"Ho passato una vita a fare finta di essere forte, come quando in diretta subivo umiliazioni per i miei abiti o per una parola che dicevo, sempre considerata fuori posto. Avrei potuto rispondere, ma volevo dimostrare di essere tranquilla. In realtà mi vergognavo, mi sentivo fragile e sola, senza nessuno che potesse proteggermi. Ho capito che essere vulnerabili fa parte dell'essere umano ed è anche una cosa bella".

Dopo la fine del reality show, molti fan della coppia - i cosiddetti Shailenzo - hanno sperato in un ritorno di fiamma tra Shaila e Lorenzo, ma così non è stato. Al contrario, entrambi hanno mostrato nel tempo le scorie lasciate dalla loro relazione, allontanandosi sempre di più. Oggi vivono vite separate e a entrambi sono stati attribuiti flirt, veri o presunti e alcuni smentiti da Shaila, che sembrano confermare una rottura definitiva.