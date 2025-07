Shaila Gatta sul flirt con il calciatore del Napoli Folorunsho: "Perdo il conto dei nomi"

L'ultima edizione del Grande Fratello, nel bene e nel male, è stata segnata dalla relazione tra Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato. La loro storia si è conclusa proprio durante la finale del reality, quando l'ex velina ha deciso di mollare Lorenzo in diretta nazionale, lasciando di stucco il pubblico.

Da quel momento, attorno a entrambi sono ruotate numerose voci e indiscrezioni su presunti nuovi flirt. In particolare, negli ultimi giorni sul web è circolato un gossip insistente che vedeva Shaila coinvolta sentimentalmente con Michael Folorunsho, centrocampista appena ceduto dal Napoli al Cagliari.

Le "prove" social e le teorie dei fan

Come spesso accade nel mondo dei social, le "investigatrici del web" hanno analizzato ogni dettaglio: storie Instagram condivise in luoghi simili e un paio di occhiali da sole identici indossati sia da Shaila che da Folorunsho sono bastati per far nascere l'ennesima teoria romantica.

Michael Folorunsho

Ma Shaila Gatta ha deciso di intervenire personalmente sperando di mettere a tacere ogni voce. Rispondendo ad una sua follower in un box di domande su Instagram ha scritto: "A detta di alcuni, in una settimana avrò cambiato almeno sei ragazzi. In un mese fanno ventiquattro. Meno male che mi avvisano, altrimenti perdo il conto!"

Un modo chiaro per smentire qualsiasi coinvolgimento sentimentale con il calciatore. Nelle storie di Instagram, Shaila ha colto l'occasione per parlare anche dell'uscita imminente del suo libro, rivelando una riflessione personale molto significativa: "Ci sono luoghi in cui ho capito che donare la propria essenza non è costruttivo. Nella scrittura ho trovato il mio posto. Solo chi sceglie di leggere tra le righe può trovare speranza nel genere umano."

Lorenzo dopo il confronto con Shaila in finale

La fine con Lorenzo e l'appello ai fan

Nel frattempo, l'ex gieffino ha più volte espresso la sua delusione per la fine della relazione. Dopo aver tentato invano di riavvicinarsi a Shaila, ha raccontato che un loro incontro non ha portato a nessuna riconciliazione. In alcune storie su Instagram, Lorenzo si è poi rivolto direttamente alle sue follower, chiedendo di non mandargli più regali di coppia e di non parlargli più dell'ex compagna.

Chi è Michael Folorunsho?

Il calciatore coinvolto nel gossip è un centrocampista italiano classe 1998, autore di un'ottima stagione in prestito all'Hellas Verona nel 2023-2024, dove ha collezionato 5 gol e 1 assist in 34 presenze, guadagnandosi anche la convocazione per Euro 2024. Rientrato al Napoli, Michael Folorunsho sembrava destinato a rimanere in rosa grazie anche alla fiducia iniziale di Antonio Conte, che aveva approvato il rinnovo del suo contratto fino al 2029.

Tuttavia, un presunto diverbio con l'allenatore ha incrinato i rapporti. Dopo aver giocato in prestito alla Fiorentina, a luglio 2025, Folorunsho è stato ufficialmente escluso dal progetto tecnico partenopeo e ceduto in prestito al Cagliari, con diritto di riscatto fissato a 8 milioni di euro, allontanandosi anche per quest'anno da Napoli e dalla città in cui vive Shaila Gatta.