Shaila Gatta confessa: “Non rifarei mai il Grande Fratello"

L'ex velina parla della sua esperienza nella Casa più spiata d'Italia, racconta perché non parteciperebbe di nuovo e svela i suoi nuovi progetti in tv.

Shaila Gatta, una delle protagoniste dell'ultima edizione del Grande Fratello, torna a parlare della sua esperienza nella Casa più spiata d'Italia. L'ex velina, che all'interno del reality aveva vissuto una intensa ma turbolenta storia d'amore con Lorenzo Spolverato - chiusa durante la finale dopo averla definita 'una relazione tossica' - ha rilasciato un'intervista a Novella 2000 in cui ha raccontato retroscena e riflessioni a distanza di qualche mese dalla fine del programma.

"Il Grande Fratello? Non lo rifarei"

Shaila ha sottolineato quanto il percorso, seppur unico, sia stato complesso: "È stata un'esperienza con lati belli e brutti. Ringrazio la produzione per avermi scelta, ma non rifarei il reality. Sei mesi della tua vita vanno in stand-by e il pubblico vede solo la parte positiva. Dal punto di vista psicologico è un percorso molto duro".

La ballerina ci ha tenuto anche a rivendicare la propria autenticità: "L'unica cosa di cui vado fiera è di essere sempre stata me stessa e pura", senza mai sottomettersi alle dinamiche del reality, che inevitabilmente rischiano di snaturare la personalità dei concorrenti

Shaila lascia Lorenzo

Rapporti con ex gieffini e nuove sfide lavorative

Non tutti i legami nati al Grande Fratello sono andati perduti: Shaila ha spiegato di sentirsi ancora con alcune compagne d'avventura come Ilaria Galassi e Yulia Bruschi, "due ragazze a cui voglio molto bene". Quanto al futuro, l'ex gieffina ha rivelato che ci sono progetti in arrivo.

"C'è una cosa in ballo, un programma che mi vedrà protagonista, ma non ne posso ancora parlare". Secondo indiscrezioni, Shaila sarà tra i volti di The Social Hero, il nuovo reality targato Amazon Prime Video, dove ritroverà anche la sua 'nemica' Helena Prestes.

L'amore? "Solo per me stessa"

Sul fronte sentimentale, Shaila è categorica: "C'è l'amore per me stessa. Se dovessi veder passare Cupido, cambierei strada! A parte gli scherzi, sono single e mi sto dedicando soltanto al mio lavoro e ai miei progetti". Tra questi, il sogno di riportare in televisione il varietà, un genere che secondo lei manca oggi nel panorama televisivo italiano: "L'arte in tv non c'è quasi più, resiste solo ad Amici, dove si possono ancora ammirare danza e ballo".