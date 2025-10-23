Grande Fratello, Shaila Gatta su Lorenzo Spolverato: “Nemmeno il suo nome, per favore”. Ma lui non ci sta

La relazione tra Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato, nata tra le mura del Grande Fratello, è giunta al capolinea ormai da diverso tempo, e precisamente nel giorno della finale del reality show di Alfonso Signorini. Dopo mesi trascorsi insieme, caratterizzati da litigi, passione, discussioni e riavvicinamenti, l'ex velina di Striscia la Notizia aveva deciso di mettere un punto definitivo a quella che lei stessa aveva definito una storia tossica e manipolatoria.

Il silenzio di Shaila Gatta e il "veto" sul nome di Lorenzo Spolverato

Dopo la fine del programma, Shaila Gatta ha scelto il silenzio stampa sull'ex compagno. In un'intervista concessa il 27 settembre ad Armando Sanchez per Novella 2000, la ballerina ha chiesto esplicitamente di non ricevere domande su Lorenzo Spolverato. Lo stesso giornalista ha raccontato il retroscena.

"Prima di iniziare l'intervista, Shaila mi ha detto: 'Mi raccomando, non voglio dire nemmeno il nome di quella persona'. E infatti non l'abbiamo mai nominato. È stata una sua scelta precisa". Sanchez ha aggiunto che, dal punto di vista mediatico, parlare della coppia avrebbe garantito maggiore visibilità, ma ha rispettato la volontà dell'ex gieffina: "A me non cambiava nulla, anzi avrei venduto di più se avessimo parlato di lui. Ma lei non ha voluto e io ho rispettato la sua decisione".

Lorenzo e Shaila al Grande Fratello

Le frecciatine social di Lorenzo Spolverato

Se Shaila, che non ha superato le selezioni di Tale e Quale Show, ha preferito voltare pagina e mantenere il riserbo, il modello milanese ha invece scelto un approccio diverso, affidandosi ai social per lanciare qualche frecciatina. A luglio, Lorenzo Spolverato ha pubblicato su Instagram un messaggio che molti fan hanno interpretato come un chiaro riferimento all'ex: "Narcisista ed egoriferito, detto da chi sceglie il partner in base ai follower. A ognuno il suo specchio".

Più di recente, su TikTok, Spolverato, sulle note di Pensiero Stupendo di Patty Pravo, ha condiviso un video dal tono ironico: "Quando ti chiedono come hai fatto a stare con una così? Ma tu sei riuscito anche a farti lasciare e stare male". Pur senza mai nominare Shaila, gran parte dei suoi fan è convinto che le sue parole fossero rivolte proprio a lei.

Lorenzo si dichiara single: "I social raccontano solo una parte della verità"

Rispondendo alle domande dei fan, Lorenzo ha chiarito la sua situazione sentimentale, assicurando di essere attualmente single: "I social possono dire ciò che vogliono, ma la realtà è che io non sto frequentando nessuno". Tra silenzi e frecciate, la storia tra Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato sembra ormai definitivamente chiusa, con due percorsi molto diversi: lei concentrata sulla propria rinascita personale, lui ancora alle prese con le ombre di un amore che ha lasciato il segno. Lorenzo in estate aveva chiesto ai follower di non fargli domande su Shaila.