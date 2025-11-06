Grande Fratello, scintille tra Rasha e Omer: lei lo provoca, lui resta impassibile (ma il feeling è evidente)

Nella Casa del Grande Fratello continuano a nascere legami e tensioni che tengono incollato il pubblico. E questa volta sotto i riflettori ci sono Rasha Younes e Omer Elomari, una coppia che tra frecciatine, sguardi e silenzi imbarazzati sta diventando una delle più seguite e commentate sul web. L'atmosfera si scalda di giorno in giorno: i due si stuzzicano con ironia e provocazioni, facendo impazzire i fan che già sognano una nuova coppia.

Omer rompe il silenzio (ma non con Rasha)

Ieri sera tutto è partito da un momento apparentemente tranquillo: Rasha e Ana, sdraiate sul letto, stavano chiacchierando quando è arrivato Omer, che si è steso al loro fianco rimanendo in silenzio. Rasha, incuriosita, gli ha chiesto cosa avesse per la testa, ma lui le ha gelato l'entusiasmo con una frase piuttosto pungente: "Se una persona non parla, è perché non ha niente da dire."

Rasha lo punzecchia: "Solo con me fai il misterioso"

Una risposta che ha infastidito Rasha, che ha chiuso il discorso dicendo che avrebbe continuato a ignorarlo - come aveva fatto negli ultimi giorni. Ma la tensione si è sciolta poco dopo, quando Ivana ha fatto la stessa domanda a Omer e, sorpresa delle sorprese, lui ha risposto! A quel punto Rasha non ha resistito e lo ha punzecchiato: "Solo con me fai il misterioso!"

Omer Elomari

Tra battute e provocazioni, i due hanno continuato a stuzzicarsi, con Omer sempre più criptico e Rasha che non ha perso occasione per ironizzare: "Solo quando ti arrabbi hai un'emozione." Insomma, tra i due l'intesa (anche se camuffata da ironia) è palpabile, e i fan del reality già li hanno ribattezzati Rashmer.

Mamma Basima benedice i Rashmer

E se i fan tifano per questa nuova coppia, c'è qualcuno che lo fa ancora più apertamente: la madre di Rasha! La donna è entrata nella Casa durante l'ultima puntata del Grande Fratello che ha visto l'eliminazione di Francesco Rana, condotta da Simona Ventura. Mamma Basima ha voluto parlare anche con Omer: "Ti ammiro tanto," gli ha detto, elogiandone la sensibilità e il carattere.

Ma non è finita qui. Basima ha confessato che non le dispiacerebbe affatto vedere nascere qualcosa tra sua figlia e il giovane coinquilino, incoraggiando entrambi a seguire il cuore. A Rasha ha poi sussurrato una frase emblematica "Fai quello che pensi." Un consiglio semplice, che molti hanno interpretato come un'esplicita approvazione, anche se da quel giorno la storia tra i Rashmer non è ancora decollata.