Ascolti TV del 10 novembre 2025: il commissario Ricciardi vince ma il Grande Fratello è in (lieve) ripresa

La serata televisiva di lunedì 10 novembre 2025 ha visto trionfare Rai 1, nella battaglia quotidiana degli ascolti, con Il Commissario Ricciardi, ma Il Grande Fratello su Canale 5, pur non superando il rivale, ha continuato a registrare un altro lieve miglioramento.

I dati Auditel della prima serata di lunedì 10 novembre

Su Rai 1 il debutto de Il Commissario Ricciardi 3 ha tenuti incollati al piccolo schermo 3.563.000 spettatori pari al 21.2% di share.

Su Canale 5 la nuova puntata de Il Grande Fratello, cominciata come sempre ormai intorno alle 22:00, ha conquistato 1.954.000 spettatori con uno share del 15%.

Un lieve miglioramento, come si diceva, per il reality condotto da Simona Ventura, che, dopo aver toccato il minimo storico nell'unica puntata trasmessa di giovedì in questa edizione, sta lentamente risalendo la china.

Nell'ottava puntata, complici anche le polemiche tra Francesco Rana e Donatella, e l'ennesimo capitolo nella soap opera tra Domenico, Valentina e Benedetta, i numeri sono stati leggermente più clementi, facendo alzare lo share di 0,3 punti rispetto alla puntata precedente (1.893.000 spettatori con uno share del 14.7%). Non proprio un successo ma nemmeno una cattiva notizia.

Terzo nella classifica Auditel di ieri sera è Rai2, dove il match di ATP Finals tra Sinner e Auger Aliassime ha intrattenuto 2.253.000 spettatori pari al 10.6%.

La ruota della fortuna contro Affari Tuoi: chi ha vinto nell'access prime time

L'eterna lotta tra Affari Tuoi e La Ruota della Fortuna nella fascia che precede la prima serata (ma che ormai ne ingloba una buona parte, e questa è una grossa nota di demerito) si è conclusa ancora una volta con la vittoria di Gerry Scotti, che su Canale 5 ha raggiunto quota 5.195.000 spettatori pari al 23.8%. Niente da fare per Stefano De Martino, che si è fermato a numeri pur di tutto rispetto: 4.377.000 spettatori e il 20% di share, chiudendo alle 21:40.