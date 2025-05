Elisabetta Gregoraci ospite del podcast di Giulia Salemi: "Mi hai impedito di salutare Pierpaolo"

Il Grande Fratello Vip 5 è ancora oggi ricordato come una delle edizioni più iconiche del reality condotto da Alfonso Signorini. Protagoniste di quella stagione furono Giulia Salemi ed Elisabetta Gregoraci, spesso al centro delle dinamiche per via della contesa attenzione di Pierpaolo Pretelli, oggi compagno stabile dell'influencer italo-persiana. Pretelli, inviato dell'Isola dei Famosi 2025 in Honduras, aveva inizialmente corteggiato senza successo l'ex moglie di Flavio Briatore, per poi spostare il suo interesse verso Giulia Salemi al suo ingresso nella Casa.

Ora, a distanza di anni, le due ex rivali sembrano aver messo da parte i rancori. È stata proprio Giulia a fare il primo passo, invitando Elisabetta nel suo podcast Non Lo Faccio X Moda. In questa occasione, le due si sono confrontate sul loro vissuto all'interno del reality e su alcuni retroscena finora mai raccontati.

Elisabetta Gregoraci: "Il GF Vip? Lo ricorderò per tutta la vita"

Durante l'intervista, Elisabetta ha rievocato con emozione la sua esperienza al GF Vip 5, descrivendola come un mix tra leggerezza e fatica: "L'ho vissuta con il massimo della spensieratezza perché era il mio primo, penso ultimo, reality. Faticoso ma divertente allo stesso tempo. Mi avevano avvisata: 'Ti troverai malissimo'. Invece l'ho interpretata come una gita con nuovi compagni di scuola. È stata un'esperienza che mi ha segnato, la ricorderò per tutta la vita."

Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli

Elisabetta Gregoraci ha poi svelato che Alfonso Signorini aveva dovuto insistere a lungo per convincerla, raccontando che la chiamavano ogni anno e lei continuava a rifiutare. Tuttavia, quando era arrivato il momento giusto, aveva deciso di accettare, considerandolo un'occasione per riflettere e confrontarsi.

"Con Pierpaolo? Solo sintonia, nessun flirt"

Elisabetta ha anche chiarito una volta per tutte i rumor sul presunto flirt con Pierpaolo Pretelli: "Tra noi non c'è mai stato nulla. C'era sintonia, avevamo bisogno di una comfort zone, ma niente di più. Il famoso bacio in piscina? Era una prova ricompensa che hanno fatto tutti, ma la nostra foto è l'unica che ha fatto il giro del web."

Giulia, dal canto suo, ha ammesso di aver alzato un muro dopo la fine del reality. "Mi è dispiaciuto non aver potuto salutarlo. Tu eri furiosa di quella cosa, mi hai bloccato su tutte le pagine. Non abbiamo mai fatto un aperitivo, né una cena," le ha rinfacciato con ironia Elisabetta.

Il difficile post-reality e l'addio a Battiti Live

Elisabetta, attualmente impegnata su Rai 2 con Audiscion, ha confessato che il periodo successivo al Grande Fratello Vip non è stato affatto semplice, raccontando di aver impiegato un anno per riprendersi. Ha spiegato di non aver dormito per quattro giorni e di non essere riuscita neanche ad accendere il telefono, che ha lasciato inutilizzato* per tre mesi.

Ha aggiunto di aver sentito il bisogno di scrivere, ma nella Casa non avevano neanche una penna. Tra le delusioni recenti, la Gregoraci parla dell'allontanamento dalla conduzione di Battiti Live: "Non ho perso solo un programma, ma una famiglia. Lì ero a casa. Ancora oggi mi commuovo. È stata una decisione aziendale, ma mi ha ferita profondamente."

Il curioso incontro con Naomi Campbell

Infine, Elisabetta ha raccontato un episodio sorprendente legato al suo primo incontro con Naomi Campbell, ex compagna di Flavio Briatore. Ha spiegato che si trovavano in Kenya per il loro primo Natale insieme, dopo solo un mese e mezzo di relazione, e che Naomi era ospite da loro.

Durante la notte di Capodanno, Flavio era seduto tra lei e Naomi: Elisabetta alla sua sinistra, Naomi alla sua destra. Quando allo scoccare della mezzanotte lui aveva abbracciato lei, Naomi avrebbe reagito molto male. Tra le due ci sarebbe stata una discussione, ma in seguito la Campbell l'avrebbe invitata a cena a New York per scusarsi