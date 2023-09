Grande Fratello, gli autori fanno scoppiare il caos nella casa: ecco cosa è successo

Gli ascolti del Grande Fratello sono in calo, e la nuova formula del reality show, incentrata sull'idea del 'vogliamoci bene', non ha ottenuto l'apprezzamento del pubblico. Gli autori hanno cercato di rimediare proponendo un gioco che ha scatenato il caos nella casa, con litigi e lacrime, proprio come ai vecchi tempi. Ecco cosa è accaduto.

Grande Fratello: Il gioco della discordia

Questo nuovo Grande Fratello doveva rappresentare l'edizione del rispetto, come ama ripetere Alfonso Signorini, ma gli ascolti in caduta libera hanno convinto gli autori a rivedere i loro buoni propositi, per questo hanno proposto un gioco: ogni concorrente doveva selezionare il coinquilino più ipocrita e narcisista. La miccia accesa dagli autori ha scatenato litigi, dando origine agli scontri che hanno coinvolto vari concorrenti del Grande Fratello.

I litigi nella Casa del Grande Fratello

Letizia Petris contro Grecia Colmenares

La prima ad essere definita narcisista e ipocrita è stata Letizia Petris. A puntare il dito contro la concorrente è Grecia Colmenares. A questo punto Letizia ha inveito contro l'ex regina delle telenovelle. Dopo averle chiesto se conosceva il significato della parola ipocrita, la Petris le ha detto "Tu vai a dire che mi voglio far notare?. Io che sono la persona più ingenua del mondo. Grecia è l'unica in questa Casa a cui ho raccontato una parte minima della mia storia. Minima, insignificante, ma importante. Ho rapporti con Rosy, Paolo, Angelica molto più forti. Andando avanti tu mi vieni a dare dell'ipocrita per cosa? Perché ti ho risposto male per una pentola?"

A questo punto le voci delle gieffine hanno iniziato a sovrapporsi, come si vede nella clip caricata su Mediaset Infinity. Letizia, che presto potrebbe conoscere i post contro di lei della sua ex fidanzata, ha rinfacciato a Grecia Colmenares di averla criticata durante la cena: "Tu hai aspettato che mi alzassi dal tavolo per insultarmi, per dirmi una cattiveria gratis, quando ero lì davanti alla tua faccia. Sei tu che sei falsa nei miei confronti". L'attrice le ha replicato "Letizia tu non sei ingenua, guarda! Tu non mi dici le cose in faccia. Poi un momento sei carina e subito dopo aggredisci".

Beatrice Luzzi contro Alex Schwazer

Beatrice Luzzi è risultata, suo malgrado, la vincitrice del gioco, avendo preso ben sette voti. I concorrenti che hanno giudicato l'attrice ipocrita e narcisista sono Alex Schwazer, Giselda, Anita, Samira, Lorenzo, Vittorio e Massimiliano.

Dopo aver saputo che anche l'atleta la considera ipocrita, l'ex protagonista di Un posto al sole si è rivolta ad Alex facendogli notare che lei ha due figli ha casa che conoscono bene il significato della parola ipocrita "E sicuramente saranno molto arrabbiati".

L'atleta, che nell'ultima puntata del Grande Fratello ha raccontato la storia della sua squalifica per doping, ha replicato "Beatrice, la mia impressione è che tu abbia sputato nel piatto dove poi ha mangiato", riferendosi alle discussioni tra lei e Rosy.

Beatrice Luzzi contro Rosy Chin

Non poteva mancare una discussione tra Rosy Chin e Beatrice Luzzi, l'unico catfight degno di nota di questa prima soporifera settimana del Grande Fratello. "Rosy onestamente tu nei primi giorni se io ti avessi detto 'faccio io, voglio fare io', come avresti reagito, io non volevo assolutamente né il palcoscenico, né cucinare ha detto l'attrice - Mi sono permessa di mettere le mani in pasta negli gnocchi. I primi giorni sempre accanto a voi e per estremo rispetto ho lasciato tutti i giorni la cucina a Rosy. Quelle poche volte che le ho chiesto se volevo aiuto lei mi ha detto 'non c'è problema', non vedo nulla di ipocrita vedo in tutto questo sinceramente".

Letizia Petris, intervenendo nella discussione ha spiegato: "Abbiamo lasciato il potere a Rosy perché, per ovvi motivi, è la più brava in cucina". Rosy, alzando la voce, ha voluto riaffermare la voglia di Beatrice di mettersi, secondo il suo parere, al centro dell'attenzione: "Non volevo di certo rubare il palcoscenico a Beatrice ma semplicemente mettermi a disposizione degli altri".