Grande Fratello, chi è Giuseppe Garibaldi, il concorrente Nip del reality

Giuseppe Garibaldi è uno dei nuovi concorrenti del Grande Fratello. Il ragazzo calabrese ha subito attirato la curiosità del pubblico per la sua omonimia con l'eroe dei due mondi. Ecco chi è Giuseppe Garibaldi e dove lo abbiamo visto prima di entrare nella casa più spiata d'Italia.

Chi è Giuseppe Garibaldi del Grande Fratello

Originario di Santa Cristina d'Aspromonte, in provincia di Reggio Calabria, Giuseppe Garibaldi, 30 anni, è un collaboratore scolastico. Ha lavorato prima in Veneto e poi in Emilia Romagna, a Piacenza. "Quando ho iniziato questo lavoro mi sono spostato in Veneto, anche se non volevo. Mia madre mi ha convinto dicendomi 'Vai, puntiamo al posto fisso" ha raccontato nella clip di presentazione. "È un lavoro dignitoso che mi piace fare, il rapporto con ragazzi e professori è sempre buono", ha affermato prima di entrare nella casa del Grande Fratello. "Dicono di me che sono intraprendente, non riesco mai a stare fermo e che sono un lavoratore", ha detto nell'intervista caricata su Mediaset Infinity.

La famiglia di Giuseppe e il suo cognome ingombrante

Giuseppe condivide lo stesso nome e cognome di Giuseppe Garibaldi, l'eroe dei due mondi, ma ha chiarito che è orgoglioso del suo cognome e riconosce la sua importanza storica, ma non si considera l'erede diretto dell'eroe Garibaldi. Parlando di un'eventuale discendenza dal personaggio storico, ha raccontato: "Esistono due storie nella mia famiglia, una dice che siamo parenti, l'altra no, a seconda delle convenienze. Ma io porto con orgoglio questo nome. Lui ha unito l'Italia, io unirò la Casa del Grande Fratello".

La famiglia di Giuseppe è composta da sette persone "C'è mio padre, c'è mia madre e quattro fratelli maschi. Ma, il vero uomo a casa è stata sempre la mamma è lei che comanda".

Dove abbiamo già visto Giuseppe

Nonostante sia un concorrente Nip, Giuseppe Garibaldi non è nuovo al mondo della televisione. Come si può notare dalla sua biografia su Instagram, Giuseppe Garibaldi ha partecipato al programma Tipi da crociera, una sketch comedy con Nicolas Vaporidis e Lodovica Comello girata a bordo della nave MSC Bellissima e trasmessa su Italia 1. Questa la sinossi della trasmissione: "I membri dell'equipaggio di una nave cercano di rendere perfetta la vacanza dei loro ospiti, affrontando con destrezza alcuni imprevisti inevitabili".