Grande Fratello, Rasha torna con Omer ma Sonia la punge: "Ha cambiato idea ora che lui è in finale"

Ieri sera i concorrenti del Grande Fratello erano convinti di trovarsi a un passo dalla finale, ignari del fatto che il traguardo fosse stato posticipato a giovedì prossimo. Una sorpresa che ha portato alla messa in onda di una semifinale bis, particolarmente intensa per Omer Elomari, protagonista di due momenti chiave della puntata: l'esito del televoto e l'incontro con Rasha Younes, eliminata nel precedente appuntamento del reality.

La sorpresa preparata dalla produzione: Rasha entra nella Casa

Prima di rivedere la ragazza, Omer ha raccontato come ha vissuto i giorni nella Casa senza di lei, dopo il litigio che aveva segnato la fine della loro relazione: "Non è stato semplice e nemmeno difficile. Ho fatto quello che lei avrebbe fatto: godermi l'ultima settimana. Ci siamo capiti molto male e molto tardi, quando il danno era già stato fatto. Quando uscirò di qui andrò a trovarla, per capire come dobbiamo rimetterci".

Il confronto, però, è arrivato prima del previsto. Rasha è entrata nella Casa per fargli una sorpresa, mettendo da parte l'orgoglio - come ha detto lei stessa, "lasciandolo a casa". Già nei giorni scorsi si era intuito un suo riavvicinamento, quando Rasha aveva chiesto ai follower di votare per Elomari, chiamandolo pubblicamente "il mio Omer".

Omer e Rasha

Cosa ha detto Rasha a Oner

Durante il freeze, l'ex gieffina si è lasciata andare a una lunga e intensa dichiarazione: "Ti ho guardato tutta la settimana, sono emozionatissima. Ho ragionato e ho capito tante cose. Ci siamo riconosciuti dal primo sguardo, hai capito il mio carattere e le mie fragilità e le hai protette. Abbiamo fatto un casino: io ero stanca e mi sono chiusa, tu hai dubitato di me. Che ci serva da lezione, siamo due teste dure. Mi sei mancato da impazzire, sto tremando".

E ancora: "Non eravamo più lucidi. Rivedermi e rivedere te mi ha fatto capire tante cose. In quel momento ero arrabbiata, ma non ho mai cambiato davvero idea". Al termine dello stop freeze, Omer, visibilmente emozionato, ha sorriso dicendo: "Rasha, sei bellissima". Poi l'abbraccio, il bacio e una decisione condivisa: la loro storia continuerà anche dopo la fine del programma. Come andrà davvero, lo scopriranno - e lo scopriremo - solo vivendola, lontano dalle telecamere del Grande Fratello. La serata per Omer è andata avanti nel migliore dei modi, ha sconfitto Domenico al televoto ed è il quinto finalista del programma.

I dubbi dell'opinionista

Chi ha molti dubbi su questa pace in diretta è Sonia Bruganelli, che accusa Rasha di aver sfruttato il momento televisivo e la visibilità di Omer. "Io non posso far finta che Rasha abbia detto la qualunque su Omer, anche qui accanto a me, lui ha dubitato di me. È quello che succede quando uno esce dalla casa, ti vedi e ti rendi conto di come sei stato. Adesso Rasha torna un po' in gioco, perché Omer corre per la finale".