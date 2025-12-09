Grande Fratello, Rasha esce dalla Casa e spiazza tutti sui social: cosa ha detto su Omer

Durante la semifinale di ieri sera del Grande Fratello è arrivata la conferma della rottura tra Omer Elomari e Rasha Youne. Dopo una settimana di continue punzecchiature, i due gieffini sembrano aver definitivamente preso strade diverse. Rasha è stata poi eliminata al televoto flash contro Grazia Kledi e, una volta tornata a casa, con una sua mossa social ha lasciato i fan senza parole.

Il faccia a faccia tra Rasha e Omer

Lo scontro tra i due concorrenti è stato tra i momenti più intensi della puntata. Entrambi si sono accusati a vicenda, senza mai trovare un punto d'incontro. "Questa storia è una conoscenza, io non ho mai parlato d'amore, come lui non ha mai parlato d'amore. Abbiamo discusso per una cavolata. Non tollero la sua durezza, il suo modo di non ammorbidirsi", ha dichiarato Rasha.

Non meno dura la replica di Omer: "Il nostro rapporto, da parte mia, è stato una conoscenza. Non so lei. Non c'è comunicazione, quando parlo non mi ascolta. Tutti i miei dubbi sono confermati. Rasha è una giocatrice e ha cavalcato l'onda Omer".

Omer e Rasha nella Casa

Opinionisti severi con i Rashmer: "Non c'era un sentimento"

Anche gli opinionisti non hanno risparmiato critiche. Cristina Plevani ha ribadito un concetto già espresso in passato: "A Rasha piace solo Rasha, non piace Omer". Sonia Bruganelli ha invece diviso le responsabilità: "Omer è in grado di intendere e volere. Ci avete giocato entrambi, non c'era un sentimento", accusando i due di aver alimentato il teatrino della coppia dopo il passaggio dell'aereo dei fan che aveva portato al loro primo bacio.

La mossa social di Rasha che sorprende tutti

Una volta rientrata a casa, l'ormai ex gieffina ha ripreso in mano il telefono e i suoi social, ringraziando i fan per il sostegno ricevuto: "Rashmer del mio cuore - ha scritto Rasha a una pagina aperta dai fan - vi sto leggendo e sono commossa da tutto l'amore e il sostegno che ci avete dato. Grazie per averci scelto e capito. Vi amo con tutto il cuore, vi sono grata davvero. Voglio conoscervi tutte. E ora... DAJE, mandiamo il mio Omer in finale!. Proprio quest'ultima frase ha mandato in tilt la fanbase, già sconvolta dopo quanto accaduto in puntata. A sorpresa, inoltre, Rasha ha cominciato a seguire Omer sui social.