Grande Fratello: Omer in finale, Anita superfinalista e due al televoto

Ieri sera si è svolta la semifinale bis del Grande Fratello, resa necessaria dallo slittamento della finale a giovedì 18 dicembre. Nel corso della puntata è stato eletto il quinto e ultimo finalista, uscito dal televoto che vedeva contrapposti Domenico D'Alterio e Omer Elomari.

Omer batte Domenico e vola in finale

Prima di ottenere l'accesso alla finale, il concorrente di origine siriana, ha potuto incontrare Rasha. La distanza sembra aver fatto bene alla coppia: i due hanno chiarito i propri sentimenti e deciso di tornare insieme. La scelta è stata suggellata da un bacio in diretta e dalla promessa di rivedersi non appena terminerà l'avventura di Omer nella Casa più spiata d'Italia, proprio giovedì sera, giorno della finale.

Omer infatti è il quinto finalista, nel televoto aperto lunedì scorso a spuntarla è stato proprio Elomari, che ha conquistato il pubblico con il 52,67% dei voti, contro il 47,33% di D'Alterio, costretto così ad abbandonare la Casa. Per lui adesso è arrivato a un momento decisivo: da oggi si vedrà se riuscirà a conquistare Valentina oppure se proverà a conoscere meglio Benedetta Stocchi.

Omer è il quinto finalista

Grande Fratello: chi è il superfinalista

Nel corso della puntata, i concorrenti hanno poi scelto chi, secondo loro, meritasse di arrivare direttamente sul podio. Ognuno ha scritto su un cartoncino il nome del proprio preferito. Al termine delle votazioni, Simona ha aperto la busta proclamando Anita superfinalista, grazie ai voti ricevuti dai coinquilini ed è sicura di finire sul podio di questa edizione del reality show. Ecco le preferenze espresse:

Jonas ha votato Anita

Giulia ha votato Grazia

Grazia ha votato Giulia

Anita ha votato Jonas

Omer ha votato Anita

Verso la finale di giovedì: nuovi televoti e strategie

Successivamente sono stati scelti i due concorrenti al televoto: il meno votato sarà il primo eliminato della puntata di giovedì. In Super Led si sono riuniti tutti i gieffini, ad eccezione di Mazzotta. Ognuno ha pescato una sfera: chi trovava la gold accedeva al televoto e sceglieva chi sfidare.

A pescare la sfera dorata è stato Jonas, che ha deciso di sfidare Omer, spiegando che, se dovesse uscire, preferirebbe farlo contro un avversario forte - una motivazione già sentita più volte in situazioni analoghe.