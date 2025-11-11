Grande Fratello, la ragazza di Mattia furiosa con gli autori: “Hanno distorto la realtà tra me e lui”

Negli ultimi giorni, Carlotta Vendemmia, fidanzata di Mattia Scudieri, concorrente del Grande Fratello, è finita al centro di alcune polemiche dopo un post pubblicato sui social. In molti avevano interpretato le sue parole come una presa di distanza dal compagno, soprattutto dopo l'avvicinamento di Mattia alla coinquilina Grazia Kendi.

Il post di Carlotta Vendemmia che ha scatenato la bufera

Nel primo messaggio, Carlotta aveva scritto: "Il mio silenzio è la dimostrazione di non voler dare visibilità a una persona senza carattere che, pur di emergere, ha bisogno di crearsi una storia. Nella vita ognuno sceglie chi essere e attira ciò che lo rappresenta. Io non sono il tipo da scenate o teatrini inutili."

Queste parole, poi lette all'interno della Casa in un biglietto contenuto in una busta rossa, avevano scatenato il caos, perchè tutti avevano pensato che Carlotta avesse deciso di chiudere la relazione con Mattia. Poco dopo, però, la ragazza era tornata sui social per smentire le voci di una rottura.

Mattia Scudieri legge il post di Carlotta

Carlotta smentisce di aver lasciato Mattia

"Il mio messaggio non aveva assolutamente lo scopo di lasciare Mattia. Se mai dovessi prendere decisioni sulla mia relazione, lo farei direttamente con lui, con motivazioni chiare e nel rispetto di entrambi." Nelle ultime ore, Carlotta è intervenuta nuovamente, polemizzando con gli autori del Grande Fratello. La giovane ha spiegato che le era stato assicurato che, durante la puntata del 10 novembre, Mattia avrebbe saputo la verità su quanto accaduto e sul fraintendimento del suo post. Tuttavia, nulla di ciò è avvenuto in diretta.

Lo sfogo contro gli autori del Grande Fratello

Carlotta si è così sfogata sui social, scrivendo: "Io amo Mattia e continuo a sostenerlo, anche da fuori. Sicuramente determinati atteggiamenti mi infastidiscono, ma spero che quei problemi vengano risolti privatamente. Purtroppo non c'è stato modo di contattarlo. Sono stata rassicurata che ieri sera lui avrebbe saputo tutta la situazione completa. Io non ho mai dichiarato di averlo lasciato."

E ancora: "Chi ci conosce sa che il nostro rapporto è sempre stato basato su verità, rispetto e presenza. Da parte mia questo non è cambiato. Mattia deve sentirsi libero di comportarsi come ritiene più giusto, ma vorrei che lo facesse alla luce dei fatti reali e non di una realtà distorta"

"Tutto ciò mi tocca particolarmente. Aspetterò semplicemente che Mattia possa capire tutto", ha concluso Carlotta Vendemmia che con queste parole ha voluto ribadire la sua posizione e l'amore per Mattia, chiedendo però maggiore chiarezza da parte del programma per evitare ulteriori fraintendimenti.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity: Omer e Domenico parlano con Mattia su come affrontare la questione con Carlotta.