GF Vip stasera su Canale 5: anticipazioni, televoto flash ed eliminati

Questa sera, venerdì 8 maggio 2026, torna in prima serata su Canale 5 il Grande Fratello Vip 8, quindicesima puntata del reality condotto da Ilary Blasi. Al suo fianco, in studio, le opinioniste Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli, pronte a commentare gli ultimi scontri nella Casa, i verdetti del televoto e le nuove dinamiche tra i concorrenti.

Antonella Elia contro Alessandra Mussolini: sfida tesissima tra le finaliste

Con la finale sempre più vicina, cresce la tensione nella Casa del Grande Fratello Vip. Al centro della puntata ci sarà il durissimo confronto tra Antonella Elia e Alessandra Mussolini. Le due finaliste non hanno mai nascosto l'antipatia reciproca e, tra accuse pungenti e provocazioni continue, il clima è ormai incandescente. La diretta di stasera potrebbe cambiare definitivamente gli equilibri del reality.

Eliminazione a sorpresa: quattro concorrenti a rischio

Grande attesa anche per il nuovo verdetto del televoto. Attualmente in nomination ci sono Adriana Volpe - favorita dai sondaggi - Francesca Manzini, Lucia Ilardo e Marco Berry. Ma corso della serata un televoto flash potrebbe infatti portare a un'uscita immediata e completamente inaspettata.

Alessandra Mussolini, Adriana Volpe e Antonella Elia

Adriana Volpe pronta a cambiare strategia nella Casa

Negli ultimi giorni Adriana Volpe è stata accusata da alcuni concorrenti di esporsi poco e di restare troppo nell'ombra. Critiche che sembrano aver colpito la concorrente, ora intenzionata a cambiare atteggiamento per puntare con decisione alla vittoria finale.

Francesca Manzini si emoziona parlando della famiglia

Momento particolarmente toccante anche per Francesca Manzini, che ripercorrerà alcuni rimpianti legati alla sua vita familiare. Per lei arriverà una sorpresa emozionante: un messaggio speciale inviato dalla sorella Lilli, con la quale non ha rapporti e che nei giorni scorsi è intervenuta per difenderla.

La sfida dei talenti cambia gli equilibri del gioco

Nel corso della puntata spazio anche all'attesissima sfida dei talenti. I concorrenti, divisi in due squadre capitanate da Antonella Elia e Alessandra Mussolini, si esibiranno tra balli, costumi scenografici e performance spettacolari. Ma la gara non assegnerà soltanto la vittoria simbolica: il team vincitore potrebbe ottenere importanti vantaggi strategici in vista della finale.

Il televoto flash potrebbe ribaltare tutto

Tra eliminazioni, rivalità sempre più accese e nuove strategie, la puntata di stasera del Grande Fratello Vip promette nuovi colpi di scena. E con il televoto flash pronto a stravolgere gli equilibri della Casa, nessun concorrente può più sentirsi davvero al sicuro.