Grande Fratello, 25 anni e dirsi addio? L'edizione flop di Simona Ventura certifica l'usura del format

Doveva essere un GF celebrativo in ricordo dell'edizione evento del 2000 ma si è trasformato in un de profundis nei confronti del genere reality, che Canale5 ha spolpato e inspiegabilmente continua a spremere

Doveva essere l'edizione "evento" per festeggiare il quarto di secolo del reality, con Simona Ventura di nuovo alla conduzione di un prime time dopo anni di purgatorio al pranzo della domenica di Rai2 e il ritorno ai concorrenti "normali" come fu alle origini, nel lontano '2000 con Daria Bignardi.

E invece il Grande Fratello del 2025 passerà alla storia come il canto del cigno di un format letteralmente spolpato da Canale5, con 26 edizioni in 25 anni e un pubblico di affezionati sempre più ridotto, in fuga da un canovaccio che stancamente ciclicamente si ripete.

Al Grande Fratello si è persa anche Super Simo

Simona Ventura apre la prima puntata del GF 2025

È stato proprio Pier Silvio Berlusconi a volere un Grande Fratello "nip" per festeggiare i 25 anni della prima edizione, mandando in ferie forzate Alfonso Signorini e i suoi opinionisti per rifare completamente la squadra. Tre ex concorrenti - Ascanio Pacelli, Cristina Plevani e Floriana Secondi - commentatori e l'ingresso in corso d'opera di Sonia Bruganelli, chiamata in fretta e furia per provare a rianimare il soporifero svolgimento di un programma sempre meno reality, tra restrizioni su ciò che si possa dire e/o fare e costruzioni narrative visibilmente forzate ad opera di autori assai poco ispirati.

Anche Ventura, un tempo Super Simo, ha perso la verve dei tempi migliori con quell'Isola dei Famosi in cui azzannava tutto e tutti, limitandosi ad utilizzare una cartellina come clava e dando ampio sfogo all'improvvisazione e alla tagliente risposta.

La Ventura di oggi è più "sciura", retorica, democristiana e imbrigliata in gobbi elettronici che le dicono cosa dire, quando e come dirlo, perdendo troppo spesso quell'ascolto che in un reality in diretta si fa colonna portante di un'interazione immediata, necessaria, per uscire dalle costrittive pagine di una scaletta esageratamente scritta e plastificata.

Sin dalla primissima puntata del 29 settembre scorso era venuta alla luce una conduzione visibilmente frenata, ma si credeva fosse l'emozione, l'inevitabile ruggine da prime time dopo anni di lontananza, se solo non fosse che la cifra stilistica si sia mantenuta nel corso dei mesi, senza mai dare spazio ai famigerati "graffi" venturiani, in grado di ribaltare il tavolo, sparigliare le carte, indirizzare e sbigottire.

Al cospetto di sconosciuti cresciuti a pane e GF, con l'inesorabile conseguenza di un'autenticità presa a sberle rispetto al passato, l'interesse nei confronti di questa edizione celebrativa è rapidamente scemato, tanto da trasformarla in una lenta agonia.

Il responso Auditel è un'inappellabile sentenza

Simona Ventura

Dai 2.8 milioni di telespettatori con share al 20,35% del buon debutto il Grande Fratello di Simona Ventura è precipitato dopo appena 2 settimane al 15,4% di share con 1.8 milioni di telespettatori, senza mai più superare la soglia psicologica dei due milioni nelle restanti 12 puntate.

Il barile si è raschiato con il milione e mezzo di telespettatori della prima semifinale e con il 13% di share del 30 ottobre scorso, per una 19esima stagione che si è arenata ad una media di 1.913.000 telespettatori con share al 14,97%. La più bassa della storia del celebre reality.

Non a caso i giorni di reclusione nella casa sono stati appena 81, rispetto ai 197 delle ultime due edizioni monster firmate Signorini e ai 99 della prima, mitologica edizione del 2000, così come sono state limitate le prime serate su Canale5, con solo 14 puntate rispetto alle 42 dell'anno scorso.

Ha senso ripartire dal Grande Fratello Vip?

Alfonso Signorini

Eppure Pier Silvio Berlusconi ha già annunciato che il Grande Fratello tornerà in primavera, ma nella sua versione mista tra personaggi famosi e non, con Alfonso Signorini nuovamente deus ex machina (o almeno era così prima delle accuse da parte di Fabrizio Corona). Come se i disastrosi risultati di questa edizione firmata Simona Ventura non siano da considerare come l'ennesimo, enorme e rumoroso campanello d'allarme nei confronti di un genere televisivo che negli ultimi 20 anni Mediaset ha letteralmente disossato, tanto da far deragliare l'Isola dei Famosi, La Talpa, The Couple e ora il GF.

Con il fenomeno Temptation Island firmato Fascino di Maria De Filippi pura eccezione a conferma di una richiesta, più che una regola, che appare scritta a lettere cubitali: voltiamo pagina, mettiamoci un punto. Poi tra qualche anno, dopo un lungo e pacifico letargo, si potrà pensare ad un eventuale risveglio. L'insistenza, in caso contrario, sarebbe puro accanimento terapeutico.