Grande Fratello: Il primo promo dimentica l'ultima edizione del reality, sopravvive solo un vippone

Il Grande Fratello prende il via l'8 settembre, un edizione totalmente rinnovata in cui concorrenti Vip e persone provenienti dalla vita reale conviveranno all'interno della casa più spiata d'Italia. Il primo promo evidenzia questa svolta con immagini delle edizioni Nip e Vip. Dell'ultima edizione del Grande Fratello Vip si vede solo Luca Onestini, l'unico sopravvissuto alla cancellazione.

"La Porta Rossa sta per riaprire... proprio a tutti! Ci vediamo a settembre con nuove storie tutte da vivere e da raccontare, sempre su Canale 5 e su. Quanto siete curiosi?! ", si legge nella didascalia della prima clip pubblicata sui profili ufficiali del programma. Ed in realtà, questa nuova edizione del Grande Fratello sta suscitando molta curiosità. Il pubblico che in questi anni ha seguito il reality, si chiede come sarà il programma con i cambiamenti imposti da Pier Silvio Berlusconi.

L'Ad di Mediaset ha voluto Cesara Buonamici come opinionista unica del programma, ha fatto sostituire Giulia Salemi con Rebecca Staffelli e ha eliminato influencer e persone provenienti dal mondo di OnlyFans dalla lista di Alfonso Signorini.

Grande Fratello, nuova regola: "il fandom aggressivo provocherà la squalifica del concorrente"

Nelle due clip si nota la mancanza di immagini relative all'ultima versione del reality, quella su cui è piovuta la mannaia di Berlusconi, che già durante l'edizione impose nuove regole che portarono alla squalifica di alcuni gieffini. L'unico presente nel video è Luca Onestini. Cancellato anche il giornalista Attilio Romita che proprio l'altro giorno aveva rilasciato alcune dichiarazioni al Corriere della Sera.

Grande Fratello: completato il cast dei Vip, ora tocca ai concorrenti Nip

Le decisioni Mediaset sul Grande Fratello Vip 7

"Abbiamo saputo che Mediaset ha avuto indicazioni precise in merito a tutti i partecipanti alla scorsa edizione del Gf Vip. Secondo l'editore sarebbero concorrenti da dimenticare o, in ogni caso, da non invitare in nessun ruolo sulle reti Mediaset - ha detto l'ex mezzobusto - Motivo per cui credo che abbiano escluso qualsiasi ipotesi di collaborazione. Prendo atto di questo. Ma mi sento francamente un po' offeso, perché non credo di essere mai stato maleducato all'interno della Casa. E penso che, in ogni caso, questa sia stata un'edizione di grande successo".