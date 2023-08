Grande Fratello: completato il cast dei Vip, ora tocca ai concorrenti Nip

La nuova edizione del Grande Fratello comincia a prendere forma: gli autori hanno completato la prima parte del loro lavoro definendo il cast delle celebrità che parteciperanno al programma. L'indiscrezione ci giunge attraverso le pagine di Fanpage. Quest'anno il reality condotto da Alfonso Signorini si dividerà tra personaggi del mondo dello spettacolo e persone comuni.

Come abbiamo anticipato più volte, quest'anno la composizione del cast del Grande Fratello sarà diversa rispetto alle precedenti edizioni del reality condotte da Alfonso Signorini. Una decisione giunta direttamente da Pier Silvio Berlusconi, il quale ha detto basta al trash, dopo i limiti raggiunti e ampiamente superati durante il Grande Fratello Vip 7.

Gli autori avrebbero terminato la lista dei Vip, come si legge su FanPage: "Secondo quanto ha appreso Fanpage.it il cast "vip" del Grande Fratello sarebbe chiuso. Dunque i concorrenti già noti che caratterizzeranno la nuova edizione del reality condotto da Alfonso Signorini, sarebbero stati scelti. Si lavora ancora sulla lista di persone comuni da fare entrare nella casa. Fondamentali saranno le loro storie, come Mediaset ha specificato in una nota".

La lista dovrebbe essere stata approvata dallo stesso Berlusconi, il quale nei giorni scorsi ha respinto alcuni nomi proposti da Signorini. L'AD di Mediaset, secondo le indiscrezioni, avrebbe posto il veto su alcuni personaggi, tra cui Carmen Di Pietro con il figlio Alessandro Iannoni e l'ex parlamentare Antonio Razzi.

Tra i Vip che vedremmo nella casa più spiata d'Italia ci potrebbero essere Rosanna Fratello e Cristina Scuccia. L'ex suora ed ex naufraga dell'Isola dei Famosi e uscita dal cast di Tale e Quale Show 2023 e potrebbe essere pronta per partecipare al Grande Fratello.

Per quanto riguarda la selezione dei concorrenti Nip, il processo si articola in tre fasi, come spiegato da FanPage. La selezione avviene non solo attraverso i casting itineranti, ma anche tramite l'invio di video-selfie attraverso i quali gli aspiranti concorrenti si presentano. Coloro che superano questa prima fase accedono a una videochiamata conoscitiva, comunemente nota come "zoom call", con gli autori. In caso di esito positivo, vengono successivamente convocati per un colloquio in studio a Roma. Secondo quanto riportato dal portale, sembra che questa parte del processo di selezione sia quasi completamente conclusa e al momento si stanno effettuando ulteriori telefonate di approfondimento.