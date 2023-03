Grande Fratello Vip 7: Daniele Dal Moro squalificato per “atteggiamenti irruenti e irrispettosi”

Daniele Dal Moro è stato squalificato dal Grande Fratello Vip 7. Il concorrente ha avuto atteggiamenti irriguardosi nei confronti di Oriana Marzoli. L'ex tronista avrebbe usato espressioni volgari non conformi con la nuova linea editoriale del programma.

Daniele Dal Moro ha già lasciato la casa del Grande Fratello Vip 7, il concorrente è stato squalificato e la produzione non ha aspettato la diretta di lunedì per farglielo sapere. Nel comunicato di Mediaset si legge "Daniele Dal Moro è stato squalificato da "Grande Fratello Vip". Dopo i numerosi richiami e avvertimenti delle ultime settimane, ieri notte il concorrente ha usato espressioni volgari, tenuto atteggiamenti irruenti e irrispettosi, infrangendo il regolamento".

Su Mediaset Extra è stata oscurata la diretta, questo permetterà al ragazzo di lasciare la casa e salutare i suoi compagni. Due anni fa, Alda D'Eusanio fu squalificata e non le fu permesso di ritornare in casa. La conduttrice sparì letteralmente, I vipponi lo seppero solo nel confessionale e gli fu detto di non parlarne davanti alle telecamere.

In un video che gira sui social si vede Daniele aggredire Oriana, ma la dinamica non è chiara. Non si sa se stessero litigando o discutendo in maniera animata, come spesso gli è capitato. Anche ieri sera, Alfonso Signorini ha mostrato le immagini della cena romantica che il programma aveva offerto ai due vipponi. Una cena consumata poco e male, come si vede nella clip caricata su Mediaset Infinity.

La questione è sempre la stessa, ad Oriana piaceva Daniele, sentimento non ricambiato ed esasperato anche dalle dinamiche create dagli autori. Un altro segno che quest'edizione sarebbe dovuta terminare mesi fa. Daniele è il secondo squalificato dopo Edoardo Donnamaria.