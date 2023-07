Grande Fratello: Cesara Buonamici è ufficialmente l'opinionista del reality, le sue prime parole

Mediaset ha annunciato Cesara Buonamici come nuova opinionista del Grande Fratello, scelta personalmente da Pier Silvio Berlusconi con l'obiettivo di frenare la deriva trash del programma, che negli ultimi tempi ha suscitato critiche da parte di una parte significativa del pubblico generalista. La giornalista, nota per la sua professionalità e autorevolezza, manterrà anche la conduzione dell'edizione delle 20:00 del TG 5.

La notizia dell'arrivo di Cesara Buonamici sulla poltrona di opinionista del Grande Fratello era stata anticipata pochi giorni fa. La scelta è stata effettuata da Pier Silvio Berlusconi per rimpiazzare Sonia Bruganelli e Orietta Berti, le quali avevano annunciato la loro uscita dal programma a causa di impegni professionali. La giornalista è uno dei volti più noti dell'informazione Mediaset, e la sua designazione sembra essere stata presa da Berlusconi nonostante i nomi proposti da Alfonso Signorini fossero differenti.

Il comunicato Mediaset sul Grande Fratello

Nel comunicato emesso da Mediaset per annunciare l'arrivo di Cesara Buonamici al Grande Fratello si legge: "Sarà Cesara Buonamici la nuova opinionista di 'Grande Fratello' in partenza a settembre. In conduzione confermato Alfonso Signorini. La conduttrice del TG5, giornalista di esperienza unica e di grande simpatia, ha accettato di raddoppiare i propri impegni: sarà in studio per tutte le puntate del reality e contemporaneamente continuerà la regolare turnazione in conduzione al telegiornale delle 20.00"

Il comunicato continua specificando quale sarà il nuovo corso del reality: "Il team di autori cercherà di portare all'interno della casa spontaneità e freschezza mettendo al centro il racconto delle storie personali dei concorrenti, evitando la ricerca di visibilità a qualunque costo".

Il commento di Cesara Buonamici

Cesara Buonamici raggiunta da a TAG24 ha raccontato il suo stato s'animo per questa nuova avventura professionale: "Mi fa molto piacere, l'aspirazione di tutti i giornalisti è poter fare qualcosa di nuovo e vale lo stesso per me. Mi piace l'idea di mettermi alla prova e sono davvero felice che l'azienda abbia mostrato questa considerazione verso di me offrendomi queesta opportunità. Come puoi dire di no dopo questo attestato di stima? Semplicemente non avrei potuto farlo, sono felice".

Rosanna Fratello dovrebbe essere la prima concorrente ufficiale del nuovo corso del reality show. Come sappiamo Pier Silvio Berlusconi non vuole tra i concorrenti influencer o personaggi del mondo di OnlyFans. Il primo cambiamento passa proprio dalla scelta dell'opinionista, che garantirà a Pier Silvio Berlusconi che Alfonso Signorini e gli autori non cadano negli errori degli anni passati.