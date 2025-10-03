Grande Fratello, paura per Giulio: colpito all’occhio da Benedetta Stocchi nel giardino

Attimi di tensione nella Casa del Grande Fratello: Giulio Carotenuto è stato colpito all'occhio da Benedetta Stocchi ed è finito dal medico.

Momenti di tensione nella Casa del Grande Fratello, dove un imprevisto ha visto protagonisti due tra i concorrenti più discussi dell'edizione: Giulio Carotenuto e Benedetta Stocchi. Tutto è accaduto nel giardino, mentre i gieffini erano intenti a chiacchierare. Dalle immagini si vede Benedetta alzare distrattamente la mano con una sigaretta accesa proprio nell'istante in cui Giulio si stava chinando.

Paura nella Casa: Giulio colpito da Benedetta in giardino

Il gesto involontario ha colpito l'occhio dell'odontoiatra di Torre Annunziata, costringendolo a recarsi in Confessionale e successivamente dal medico per i controlli del caso. Fortunatamente, dopo i primi accertamenti, la situazione si è rivelata meno grave del previsto, generando più paura che conseguenze reali.

Un rapporto tra alti e bassi: i dubbi di Giulio su Benedetta

La vicenda ha destato particolare clamore anche perché i due protagonisti erano già al centro dell'attenzione del pubblico e degli altri inquilini per il loro rapporto, nato nelle prime ore del reality. Nelle ultime ore, infatti, Giulio aveva confidato a Grazia Kendi i suoi dubbi riguardo a Benedetta, ammettendo di essere combattuto.

Giulio e Benedetta

"Lei è carina, ma certi atteggiamenti mi sembrano montati. La cosa che mi è piaciuta di più è che ride sempre, ma non so se il suo interesse sia reale o solo frutto del contesto. Mi sono lasciato andare perché sto vivendo una fase nuova, ma forse ho fatto un passo che potevo evitare", ha confidato alla coinquilina.

L'intervento di Grazia e il rimprovero all'odontoiatra

Un'analisi che ha colpito Grazia - che alcuni giorni fa ha litigato in cucina per una cipolla - la quale non ha esitato a rimproverarlo, la gieffina ha fatto notare all'amico che legarsi a Benedetta così presto potrebbe influenzare la percezione del pubblico: "Da fuori potreste essere visti soltanto come 'Giulio e Benedetta' e non come individui. Hai scelto il momento meno opportuno". Un episodio, quindi, che unisce paura e riflessione: da una parte il rischio per la salute di Giulio, dall'altra le incertezze sentimentali che continuano a rendere la Casa teatro di dinamiche sempre più complesse.