Grande Fratello, richiamo per Giulia Soponariu: canticchiava la parodia su Giorgia Meloni

Durante la cena, la giovane modella ha iniziato a cantare la parodia musicale di MEM & J su Giorgia Meloni. Gli autori sono intervenuti subito richiamandola in confessionale.

Non c'è pace per Giulia Soponariu, la 19enne modella entrata lunedì nella Casa del Grande Fratello. La nuova concorrente è già al centro delle polemiche dopo una serie di comportamenti e dichiarazioni che hanno fatto storcere il naso al pubblico e, soprattutto, agli autori del reality, che ora sono stati costretti a richiamarla anche per aver nominato Giorgia Meloni.

Il richiamo degli autori per la canzone su Giorgia Meloni

Durante la cena, Giulia ha iniziato a canticchiare la celebre parodia musicale realizzata da MEM & J sul discorso di Giorgia Meloni, pronunciato nel 2019 in piazza San Giovanni a Roma durante un comizio organizzato dalla destra: "Io sono Giorgia, sono una donna, sono una madre, sono cristiana". Dopo aver accennato le prime frasi, è stata subito interrotta da Grazia Kendi che le ha chiesto di smettere. Immediatamente è intervenuta un'autrice che ha chiamato Giulia in confessionale per un rimprovero ufficiale.

Le frasi discriminatorie che hanno fatto discutere

Ma questo non è stato l'unico scivolone. Nel corso di una conversazione con altri coinquilini Giulia ha usato per due volte la parola down in senso dispregiativo. Prima, guardando una sua foto nelle grafiche del programma, ha commentato: "Non mi piace, sembra una down".

Giulia Soponariu

Poco dopo, scherzando con Grazia, è caduta nello stesso errore: "Scusami, ma sono una down". A fermarla è stata la stessa Kendi, che l'ha ammonita subito: "No tesoro, ricordati cosa ti ho detto, non usare quella parola in quel modo". Consapevole dello scivolone, Giulia ha provato a giustificarsi: "Oddio scusatemi, sono proprio idiota. Ora mi chiameranno in confessionale, non so più cosa aspettarmi".

Battuta infelice contro Giulio Carotenuto

Come se non bastasse, la giovane concorrente si è lasciata andare anche a un commento poco elegante nei confronti del coinquilino. Dopo aver visto Giulio Carotenuto con gli occhiali da sole in casa, ha ironizzato: "Hai un certificato medico che ti permette di tenerli in casa? Non ci credo! Vabbè, tu sei napoletano, avrai di sicuro un certificato falso". Un accumulo di uscite infelici che ha già sollevato forti critiche sui social, tanto da far chiedere a molti spettatori un provvedimento disciplinare immediato da parte del Grande Fratello.