Grande Fratello, Giulio frena con Benedetta: “Non so le interesso davvero o è strategia”

Il Grande Fratello è iniziato da pochi giorni ma già nella Casa si parla di un possibile avvicinamento tra due concorrenti: Benedetta Stocchi e Giulio Carotenuto. Fin dalla prima sera i due si erano ritrovati a chiacchierare sotto le coperte del giardino, mostrando una certa sintonia. Tuttavia, nelle ultime ore, Giulio ha espresso forti dubbi sulle reali intenzioni della coinquilina.

Le confessioni di Giulio su Benedetta

Confidandosi con Grazia Kendi, il giovane odontoiatra di Torre Annunziata ha ammesso di essere combattuto: "Lei è carina, ma certi atteggiamenti mi sembrano montati. La cosa che mi è piaciuta di più di Benedetta è che ride sempre, ma non so se sono io ad interessarle realmente o se è una estremizzazione data dal contesto. Mi sono lasciato andare perché sono in una fase nuova, ma forse ho fatto un passo che potevo evitare. A me piace la sua ironia, però non credo sia la persona per me".

Il dilemma dei reality: amore o strategia?

Le sue parole riflettono uno dei dilemmi storici dei reality show: i legami che nascono sono frutto di un vero interesse o di una strategia? Non a caso, il pubblico del Grande Fratello ha spesso dimostrato di apprezzare le coppie, spingendole fino alla finale.

Giulio Carotenuto e Benedetta Stocchi

Il consiglio (e il rimprovero) di Grazia a Giulio

Dal canto suo, la modella milanese ha ascoltato i dubbi di Giulio, dandogli un consiglio ma anche un rimprovero: "Hai sbagliato nel momento più delicato del programma. Da fuori potreste essere percepiti solo come 'Giulio e Benedetta', e non come individui, visto che è passato così poco tempo dall'inizio", gli ha detto Grazia, che ieri notte ha sbottato contro chi non la lasciava dormire.

La coinquilina lo ha così invitato a concentrarsi più su sé stesso e sul suo percorso personale. Intanto Giulio resta in bilico: da una parte apprezza la spontaneità e il sorriso di Benedetta, dall'altra teme che il loro avvicinamento possa non avere basi solide. Nei giorni scorsi l'avvicinamento tra Giulio e Benedetta era stato criticato da alcuni coinquilini.