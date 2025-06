Dal Grande Fratello al palco: Helena Prestes pronta a sorprendere anche come cantante?

Nelle ultime ore i fan di Helena Prestes hanno iniziato a chiedersi se per la loro beniamina possano aprirsi nuove porte nel mondo dello spettacolo. Non solo passerelle e reality, ma anche la musica potrebbe rappresentare una nuova avventura per l'ex concorrente del Grande Fratello. Chi la segue con costanza sui social, infatti, sa bene che spesso Helena si diverte a condividere video in cui canta. E, secondo molti suoi follower, la modella brasiliana sarebbe anche piuttosto intonata.

La tempesta mediatica si placa: Helena e Javier più uniti che mai

Dopo giorni di polemiche legate alle dichiarazioni dell'ex fidanzato Carlo Motta, che aveva condiviso foto che - secondo lui - dimostravano un riavvicinamento con Helena dopo la fine del programma di Alfonso Signorini, ed aveva evitato di rispondere a domane su eventuali rapporti intimi con la sua ex, la bufera sembra finalmente essersi placata.

A mettere a tacere ogni voce ci hanno pensato le dichiarazioni d'amore di Helena e del pallavolista argentino Javier Martinez, che hanno confermato pubblicamente di essere una coppia felice. Attualmente i due si stanno godendo una vacanza in Sardegna, dove Helena ha anche avuto modo di conoscere parte della famiglia di Javier.

Helena Prestes

Sui social sono state pubblicate foto con il fratello di lui e clip che mostrano la coppia felice e innamorata, tra risate e momenti di complicità. In uno di questi video, Helena canta mentre Javier la guarda con occhi sognanti, facendo sciogliere il cuore ai loro fan.

La passione per la musica e il palco dell'Ariston

Ma c'è di più. Alcuni follower hanno ricordato che Helena ha già avuto un'esperienza legata al mondo della musica... e che esperienza! La modella, infatti, è salita persino sul palco dell'Ariston. Attenzione però, non si tratta del Festival di Sanremo, bensì di una serata di beneficenza organizzata proprio nella celebre città dei fiori. In quell'occasione, Helena si è esibita accanto al cantante sanremese Gianluca Burzese, interpretando il brano Se non ci sei tu, di cui esiste anche un video ufficiale pubblicato sul canale YouTube dell'artista.