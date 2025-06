Grande Fratello, Alfonso D’Apice dopo il reality: “fandom tossici e amicizie finte, ecco la verità”

L'ultima edizione del Grande Fratello, vinta da Jessica Morlacchi, non è passata inosservata. Tra dinamiche intense, ritorni inaspettati e colpi di scena, a far discutere ancora oggi è l'atmosfera avvelenata creata da alcuni fandom particolarmente tossici. Insulti, minacce e attacchi social a chiunque si opponesse al proprio beniamino sono stati, purtroppo, all'ordine del giorno.

Fanclub tra supporto e tossicità: il racconto dell'ex gieffino

A sollevare nuovamente il tema è stato Alfonso D'Apice, uno dei protagonisti dell'edizione. Intervistato da Giada Di Miceli nel programma radiofonico Non Succederà Più su Radio Radio, Alfonso ha raccontato la sua esperienza all'interno della Casa, soffermandosi sulle amicizie nate nel reality e sulle conseguenze che spesso i fanclub generano anche una volta terminato il programma.

Amicizie nate nella Casa? "Molte si dissolvono fuori"

"È stato veramente raro che si siano create delle amicizie che poi si portano avanti negli anni, e purtroppo è così. Vivi un percorso intenso, poi ognuno torna alla propria vita: magari ci si sente ogni tanto, ma nulla di più", ha spiegato Alfonso.

Chiara e Alfonso al Grande Fratello

Il giovane, noto al pubblico anche per la sua partecipazione a Temptation Island insieme all'ex compagna Francesca Petagna, ha poi evidenziato un aspetto che, a suo dire, in pochi hanno il coraggio di affrontare: il peso negativo dei fanclub. Ha spiegato che, sebbene i fanclub possano essere una cosa positiva, talvolta rischiano di diventare tossici.

Alfonso ha fatto notare che, in caso di litigi all'interno della Casa seguiti da chiarimenti una volta fuori, può accadere che la persona coinvolta venga comunque attaccata dai fan, rendendo la situazione ancora più delicata. Proprio per questo, ha aggiunto, molte cose preferisce non raccontarle, per non mettere in difficoltà nessuno. "Una volta usciti dal programma", ha infine osservato, "non si è più concorrenti, ma persone".

Il rapporto con Federica Petagna

Durante l'intervista radiofonica, Alfonso D'Apice, è tornato a parlare della convivenza nella Casa con la sua ex Federica Petagna, e l'attuale compagno di lei, Stefano Tediosi. Ha chiarito che non ha mai cercato Federica dopo il reality, con cui si è sentito solo per una bolletta. "Il passato non conta più", ha detto, spiegando di essere oggi in una relazione più matura e consapevole con Chiara Cainelli.

Proprio sulla sua fidanzata, Alfonso D'Apice si è sbilanciato: "Sono innamorato, stiamo insieme da cinque mesi e ci viviamo il rapporto in modo libero e spontaneo". L'ex gieffino ha spiegato che la loro assenza iniziale dai social non era sintomo di crisi, ma di voglia di proteggere l'intimità. Infine, ha smentito certe narrazioni del passato: "Federica ha calcato un po' la mano su certi aspetti. Con Chiara si è visto che non ero così geloso come si diceva".