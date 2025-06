La verità di Helena Prestes dopo il Grande Fratello: “con Javier viviamo lontani dal rumore”

Sono state settimane turbolente per Helena Prestes e Javier Martinez. La coppia, nata sotto i riflettori del Grande Fratello, è finita nel vortice del gossip dopo alcune dichiarazioni a sorpresa dell'ex fidanzato della modella brasiliana, Carlo Motta.

Proprio lui, attraverso i social, aveva lasciato intendere di essersi rivisto con Helena dopo la fine del reality, alimentando sospetti e insinuazioni su una possibile crisi con Javier. Tuttavia, Motta non ha mai chiarito del tutto se quegli incontri fossero solo una rimpatriata tra amici o qualcosa di più. Il silenzio ha lasciato spazio alle voci, rimbalzate rapidamente sul web, fino a che i diretti interessati non hanno deciso di intervenire - seppur con un certo ritardo - per smentire ogni voce di crisi.

L'intervista: "Con Javier ci proteggiamo dal rumore esterno"

Helena ha scelto il podcast Forte e Fragile, condotto da Vanessa Villa, per mettere dei punti fermi sulla sua storia con Javier Martinez e mettere fine al chiacchiericcio del gossip: "Quello che dicono le persone mi entra da una parte e mi esce dall'altra, perché ci sono troppi giudizi", ha dichiarato con fermezza.

"Stamattina mi mancava tantissimo e ho pensato di pubblicare una storia o un post, poi ho lasciato stare, gli avevo già scritto che mi mancava. Devi imparare a non lasciarti travolgere dai commenti e dalle onde. Il nostro rapporto fuori è intenso, ma lo stiamo vivendo con calma e riservatezza. Non è uno scherzo, noi sappiamo cosa proviamo, e come reagiamo. Per questo lo teniamo protetto."

Helena con il fratello di Javier

Parole che suonano come una conferma: la relazione tra i due ex gieffini procede a gonfie vele, lontano dal clamore mediatico. E le voci di un presunto tradimento - secondo alcuni il motivo di una rottura - sono infondate: "Non è mai accaduto nulla di tutto ciò", ha ribadito Helena.

Il ricordo dell'esperienza al Grande Fratello

Nel corso dell'intervista, Helena ha anche ripercorso la sua avventura all'interno della Casa più spiata d'Italia: "Io non ho fatto il programma da sola. Alcune volte ho sentito dire 'Helena hai vinto tu', e per me è stato davvero così. Nelle famiglie ci sono litigi, ma si perdona. In quella Casa c'era tanto ego, gente che entrava con obiettivi chiari"

Helena Prestes ha raccontato che, quando gli altri mettevano da parte i contrasti e le dinamiche del gioco e sceglievano semplicemente di vivere con lei, la loro luce diventava bellissima. La modella ha spiegato che è proprio grazie a questo se è riuscita a emergere. "Ringrazio Luca, Amanda, anche Jessica: abbiamo vissuto qualcosa di fortissimo", ha aggiunto, sottolineando che è fondamentale saper perdonare per riuscire ad andare avanti. "Ho fatto tutto insieme a chi ha scelto di divertirsi davvero", ha concluso.

Una tappa in Sardegna per conoscere la famiglia

Dopo le recenti polemiche, Helena e Javier hanno deciso di ritagliarsi un momento tutto per loro, lontano dai riflettori. I due si sono concessi qualche giorno in Sardegna, dove la modella ha avuto modo di conoscere la famiglia del pallavolista argentino. Tra le Instagram stories di Javier è apparsa una foto che ritrae Helena sorridente accanto a suo fratello Juan. Un gesto semplice, ma ricco di significato, che conferma quanto il legame tra i due sia sempre più solido.