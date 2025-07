Grande Fratello, il nome della prima super vip che potrebbe tornare nel cast

Per il GF Vip è tutto in bilico, Pier Silvio è stato chiaro: dipende tutto dal cast. Ma il primo nome trapelato per la nuova edizione promette davvero bene.

È già febbre da Grande Fratello Vip, anche se l'edizione 2025 non ha ancora ricevuto il via libera definitivo da parte di Pier Silvio Berlusconi. Tra indiscrezioni e paletti aziendali, spunta intanto una possibile regina della casa: Aida Yespica. La sua candidatura come super vip della nuova edizione potrebbe riportare glamour e carisma nel reality, ma il condizionale resta d'obbligo.

Aida Yespica nel cast del Grande Fratello Vip? Un ritorno che fa sognare i fan

Aida Yespica

Il nome di Aida Yespica è tornato a circolare con insistenza dopo l'anticipazione del giornalista Alberto Dandolo su Oggi, che la inserisce tra i "papabili" per il prossimo GF Vip. Un'ipotesi che ha immediatamente acceso l'entusiasmo sui social: la showgirl venezuelana è da sempre considerata una delle concorrenti più iconiche del format.

Il suo fascino esplosivo e la spontaneità che l'ha contraddistinta nella precedente esperienza potrebbero regalare al programma quella spinta in più per riconquistare pubblico e share. Ma tutto dipenderà da un nodo tutt'altro che secondario.

GF Vip 2025: l'edizione è a rischio? Le parole di Pier Silvio Berlusconi

L'incognita maggiore, infatti, non riguarda solo i nomi in ballo. Durante la presentazione dei palinsesti Mediaset per il 2025-2026, l'amministratore delegato Pier Silvio Berlusconi ha lanciato un monito chiaro: "L'edizione Vip si farà solo se troveremo veri personaggi famosi".

Tradotto: basta con i semisconosciuti e largo solo a volti di richiamo. Una presa di posizione che ha subito alimentato dubbi sulla reale fattibilità del programma. Dandolo, nello stesso articolo, parla apertamente di "edizione incerta". Insomma, tutto dipende dalla forza del cast.

Grande Fratello Nip: da settembre tocca a Simona Ventura

Simona Ventura

In attesa di capire se il GF Vip si farà davvero, Canale 5 punta sicuro sulla versione classica del reality. Da settembre, infatti, tornerà il Grande Fratello "Nip" con alla guida Simona Ventura. Un ritorno alle origini, con concorrenti non famosi e un focus su storie vere, lontane dal gossip ma ricche di pathos.

Nel frattempo, resta alta l'attenzione su Aida Yespica: sarà lei la carta vincente per convincere Pier Silvio a dire sì? Il pubblico spera in un'edizione all'altezza delle aspettative e, magari, anche un po' più esplosiva.