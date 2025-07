Palinsesti Mediaset: Cattelan in uno show di Maria De Filippi? Pier Silvio Berlusconi gela l'entusiasmo

Sono tanti i cambiamenti annunciati dai palinsesti Mediaset, dopo una stagione non del tutto esaltante in termini di audience e bersagliata dalle critiche. Tra le tante novità annunciate da Pier Silvio Berlusconi non spunta però il nome di Alessandro Cattelan, almeno non per ora.

Secondo le indiscrezioni degli ultimi giorni, il conduttore dovrebbe approdare a Cologno Monzese alla guida di un nuovo show prodotto dalla Fascino di Maria De Filippi, ma nulla sarebbe scontato al momento.

Pier Silvio Berlusconi fa chiarezza su Alessandro Cattelan

Silurato dalla Rai come "talento difficile", il conduttore piemontese ha al momento in agenda una partecipazione, in qualità di giudice, alla prossima stagione di Italia's Got Talent (su Disney+ dal 5 settembre).

Chiamato da Mediaset per registrare la puntata zero di un format internazionale, Alessandro Cattelan ha colto al volo l'opportunità ma, contrariamente a quanto riportato nelle scorse ore, non ci sarebbe nulla di certo nel suo approdo al Biscione.

Come ha dichiarato Pier Silvio Berlusconi davanti ai giornalisti: "Hanno scritto tante cose ma la realtà è diversa. Lui ha fatto un numero zero di un format internazionale seguito anche da Fascino, a noi il numero zero non è dispiaciuto. È un prodotto che potremmo decidere di far crescere su Italia1 cambiandolo molto, siccome Cattelan ha fatto il numero zero è naturale rivolgersi a lui. Trattativa mi sembra una parola grossa, Restelli ha parlato con la sua manager ma era legato a un progetto. Vedremo se si farà questo game show, con Cattelan o senza".

Maria De Filippi dietro il possibile arrivo di Cattelan?

Jimmy Fallon faccia a faccia con Cattelan

Nonostante, quindi, sia ancora tutto da confermare, le porte potrebbero in effetti aprirsi per Cattelan a Mediaset. E, come confermato anche da Berlusconi, a favorire l'arrivo dell'ex conduttore di X Factor potrebbe esserci sempre lei: Maria De Filippi.

La sua casa di produzione Fascino PGT S.r.l. sarebbe interessata all'adattamento di format internazionale.

Di quale programma si tratta? Secondo Davide Maggio lo show di cui Cattelan ha condotto la puntata zero potrebbe essere Password, un programma americano condotto da Jimmy Fallon che vede due squadre composte da un vip e un nip che devono indovinare la stessa parola.