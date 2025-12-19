Grande Fratello, Grazia e Mattia non si nascondono più: bacio e notte insieme dopo la finale

Il reality è finito ma la storia continua: dopo settimane di voci, gli Amanters cedono davanti ai fan e vengono sorpresi insieme nelle ore successive alla finale.

Il dopo Grande Fratello si è rivelato decisamente più movimentato e divertente dell'ultima puntata del reality show. Poco dopo la finale, molti ex concorrenti, tornati finalmente in possesso dei propri smartphone, hanno iniziato a condividere momenti di feste, incontri e notti insonni. Tra i protagonisti più chiacchierati spiccano senza dubbio Grazia Kendi e Mattia Scudieri, ribattezzati dai fan gli Amanters durante i mesi di convivenza nella Casa più spiata d'Italia.

Il bacio mancato degli #amantrers in studio

Durante la finale del Grande Fratello - la meno vista nella storia del programma - Grazia è stata eliminata al televoto contro Giulia ed è rientrata in studio per riabbracciare i suoi ex coinquilini. Tutti, tranne Mattia. Il ragazzo ha fatto il suo ingresso solo in un secondo momento, proprio per poterla salutare lontano dagli altri concorrenti, mentre il pubblico in studio invocava a gran voce un bacio.

Grazia Kendi e Mattia, il bacio dopo la finale

In quell'occasione, però, i due hanno preferito evitare effusioni davanti alle telecamere, mantenendo un atteggiamento riservato. Un riserbo durato poco. A programma concluso, infatti, Grazia e Mattia si sono ritrovati fuori dagli studi televisivi, dove un gruppo di fan li attendeva per salutarli. Anche qui non sono mancati gli incitamenti a baciarsi e, questa volta, i due hanno ceduto: tra applausi e urla di entusiasmo, si sono lasciati andare a un bacio spontaneo.

Grazia con la madre e la sorella

La notte di passione tra i due ex concorrenti

Ma la serata non si è conclusa lì. Più tardi, Simone De Bianchi, altro ex concorrente del reality, ha avviato una diretta Instagram mostrando i corridoi dell'albergo che ospitava gran parte dei gieffini. Simone ha bussato alla porta della stanza di Grazia Kendi, che ha aperto chiedendo un po' di privacy e spiegando di doversi fare la doccia. Pochi istanti dopo, però, nell'inquadratura è comparso Mattia Scudieri.

Secondo quanto emerso dalle immagini, i due avrebbero quindi trascorso parte della notte insieme, alimentando le voci di chi - come Carlotta Vendemmia, ex di Mattia - aveva sempre sospettato che tra loro ci fosse qualcosa di più di una semplice amicizia. Il post Grande Fratello, insomma, promette scintille.