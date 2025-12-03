Grande Fratello, Mattia Scudieri esce e scoppia la bufera: il like che fa infuriare i fan

Dopo settimane di vicinanza a Grazia, Mattia conferma il suo amore fuori dalla Casa e spiazza tutti. Il web esplode: critiche e delusione della fanbase #Amanters.

Dopo la puntata di lunedì sera, Mattia Scudieri è ufficialmente tornato alla vita reale. Il concorrente siciliano è stato eliminato dal Grande Fratello al termine di un televoto a doppio esito che ha regalato a Jonas Pepe un posto in finale. Una volta riconquistati i propri social, però, alcune sue mosse hanno fatto infuriare una fetta consistente di fan.

Il legame con Grazia e la nascita della fanbase #Amanters

Durante il suo percorso nella Casa, Mattia aveva legato in modo particolare con Grazia Kendi, un rapporto che aveva fatto nascere una fanbase molto attiva riunita sotto l'hashtag #Amanters. A conferma dell'entusiasmo del pubblico, poco prima della diretta di lunedì sulla Casa era addirittura passato un aereo dedicato ai due, invitandoli a "rompere le regole". La reazione era stata imbarazzata e sorpresa: "Oddio, siamo gli amanti. Io mi sotterro!", aveva detto Grazia; mentre Mattia aveva commentato: "Non so se in questi casi si dice grazie. Grazie, però no".

Il ruolo di Carlotta Vendemmia e la tensione con Grazia

Una situazione resa più complessa dal fatto che Mattia è fidanzato da due anni con Carlotta Vendemmia, che era persino entrata nella Casa per confrontarsi con lui. Riprendendo una celebre frase di Giulia De Lellis, Carlotta aveva lanciato una frecciatina a Grazia: "Vai a giocare un po' più là". Qualche giorno prima, la stessa Carlotta aveva pubblicato un post ambiguo che sembrava annunciare la rottura con Mattia, salvo poi fare marcia indietro, con un altro messaggio in cui Carlotta smentiva di aver lasciato il suo fidanzato.

Mattia Scudieri e Carlotta Vendemmia

La delusione degli #Amanters e il sogno di coppia infranto

Mattia, una volta eliminato ed aver lasciato la Casa, ha scelto di chiarire la sua posizione con un gesto forte: ha pubblicato un selfie mentre si baciava con Carlotta. Un colpo durissimo per gli #Amanters, che speravano in un epilogo diverso e che in quel momento hanno visto svanire il loro "sogno" di coppia televisiva.

Fan e reality: quando le ship diventano ossessioni

A peggiorare la situazione, è arrivato un like lasciato da Mattia sotto un commento che insinuava che il suo percorso fosse stato penalizzato proprio dal legame con Grazia. Il messaggio elogiava Carlotta e invitava il siciliano a rendersi conto del valore della sua fidanzata. Un gesto che molti fan hanno interpretato come un'accusa indiretta a Grazia, trasformando in poche ore l'amore degli #Amanters in una vera e propria guerra social contro l'ex concorrente.

Quando i fan diventano il peggior nemico delle coppie da reality

La vicenda di Mattia e Grazia non è la prima - e non sarà l'ultima - a dimostrare quanto il pubblico dei reality possa affezionarsi alle ship fino a trasformarle in vere ossessioni. Il confine fra sostegno e pretese si assottiglia, e quando il sogno romantico costruito davanti alle telecamere si infrange contro la realtà, i fan reagiscono con delusione, rabbia e, in alcuni casi, con una sorprendente ostilità verso i loro stessi beniamini. Un meccanismo ormai ricorrente nei programmi che vivono anche (e soprattutto) di dinamiche emotive, dove la fantasia del pubblico rischia spesso di diventare più forte dei reali desideri dei concorrenti.