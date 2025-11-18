Grande Fratello, Grazia smaschera Carlotta: "voleva fare la scena di Giulia De Lellis"

Ieri sera nella casa del Grande Fratello è andato in scena l'attesissimo faccia a faccia tra Mattia Scudeiri e la sua fidanzata, Carlotta. Un incontro che la ragazza è riuscita a ottenere grazie a una mirata serie di post sui social, con l'evidente scopo di mettere piede nella casa più spiata d'Italia, sia per visibilità che per chiarire la sua posizione con Mattia e la sua coinquilina, Grazia. Carlotta, che si è dichiarata innamorata del suo fidanzato, aveva delle scottanti questioni in sospeso.

Il dilemma di Grazia e l'Immunità Contestata

Nei giorni scorsi, il GF aveva messo Grazia di fronte a un bivio: dare l'immunità a Mattia o rivelargli che un precedente post di Carlotta era stato frainteso e che la ragazza lo considerava ancora il suo fidanzato. Grazia ha scelto di tacere sulla situazione sentimentale per garantire l'immunità a Mattia.

Un gesto subito interpretato da molti come un atto di egoismo: nascondere la verità al coinquilino per tenerlo nella casa almeno un'altra settimana. Ieri sera, Mattia ha finalmente appreso di non essere stato lasciato, reagendo con emozione: "Ci tengo a questa persona, io la amo, sto anche tremando alla cosa, spero davvero che sia così". Grazia ha tentato di giustificare la sua scelta.

Il confronto tra Grazia e Carlotta

"Se fosse stata una cosa brutta te l'avrei detta subito, invece ho aspettato fino a lunedì, ma almeno gli do l'immunità. Mi dispiace se ho fatto una scelta sbagliata". La replica di Mattia è stata secca: "Ma che me frega dell'immunità?!". Dallo studio, l'opinionista Ascanio Pacelli ha affondato il colpo: "Tu l'hai reso immune per averlo per te un'altra settimana. Tu hai fatto una grande paraculata".

Carlotta e il confronto con la frase cult

Subito dopo, Grazia si è confrontata con Carlotta, entrata nella casa per l'occasione. "Hai messo il gioco prima dei sentimenti. Non fare il mio nome, tu non mi conosci e io non conosco te", ha detto la ragazza di Mattia. Grazia si è giustificata replicando: "Io ti chiedo scusa se qualcosa ti ha dato fastidio. So per certa che non ho mai toccato Mattia in maniera too much". Ma Sonia Bruganelli ha subito puntualizzato: "Con Mattia, tesoro, tu non sei amica".

Carlotta ha poi lanciato la stoccata finale a Grazia: "Ogni volta che parli con lui hai il mio nome in bocca. Non puoi avvicinarti così, io sono la sua fidanzata. Quindi vai a giocare un po' più in là!". Questa frase ha immediatamente riportato alla mente degli spettatori un confronto ben più elettrico avvenuto nel 2016 al GF Vip, dove Giulia De Lellis disse esattamente le stesse parole a Asia Nuccetelli, colpevole di essersi avvicinata troppo all'allora fidanzato Andrea Damante, concorrente del primo Grande Fratello Vip.

Il bacio tra Carlotta e Mattia

La Reazione di Grazia: "Volevi fare la scena di Giulia De Lellis"

La similitudine non è sfuggita neanche a Grazia, che ha commentato l'accaduto con i suoi coinquilini subito dopo la puntata, smontando l'intervento di Carlotta come una mossa studiata: "Mi ha detto ridagli la maglietta e vai a giocare un po' più in là, vedi che Giulia De Lellis al Grande Fratello c'è passata nel 2016. Quella è una frase che Giulia De Lellis disse con Andrea Damante"

"Io non le ho neanche risposto, perché non puoi venire qua a dire cose che sono state dette 8 anni fa, lo so che lo hai detto per quello, volevi fare la scena di Giulia De Lellis perché fece lo scandalo quella scena, però lei è Giulia De Lellis." Insomma, un confronto sottotono ma ricco di strascichi polemici. Il triangolo si è (forse) risolto, ma la presunta "copia" della De Lellis ha infiammato i social!