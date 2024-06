Grande Fratello, Massimiliano Varrese contro i fan di Beatrice Luzzi: "Qualcuno andrà dal penalista"

Nuovo capitolo dedicato alle dinamiche post-Grande Fratello, con alcuni concorrenti che si trovano al centro di polemiche che rischiano di sfociare in sgradevoli risse verbali. L'ultimo coinvolto in queste discussioni è Massimiliano Varrese, che alcuni giorni fa ha pubblicato una "revenge song" contenente una serie di frecciatine a Beatrice Luzzi.

Massimiliano Varrese minaccia di querelare chi lo insulta

L'ex protagonista di Vivere si conferma ancora una volta la regina assoluta dell'ultima edizione del reality show in onda su Canale 5. Le ultime dinamiche del programma di Alfonso Signorini coinvolgono, nel bene e nel male, sempre Beatrice Luzzi, che riesce ad attirare l'attenzione degli ex coinquilini anche rimanendo in silenzio.

Massimiliano e Beatrice durante un confronto nella Casa del Grande Fratello

Pochi giorni fa, Massimiliano Varrese ha pubblicato Clap Clap, un brano che è stato interpretato da molti come una rivincita nei confronti dell'attrice con cui si è scontrato sin dal primo giorno dell'ultima edizione del reality show. "Ti guardo negli occhi, i tuoi occhi da infame. Prima mi insulti e poi mi vuoi bene. Quando esco poi ti spiego. Vorrei dirti che ti odio ma io faccio un passo indietro e ti perdono", sono le parole incriminate.

Dopo la pubblicazione del brano, sotto i profili social di Varrese sono arrivati sia complimenti che insulti, questi ultimi da parte di presunti fan di Beatrice che hanno voluto difendere la loro beniamina. Poco fa l'attore ha replicato minacciando querele: "Volevo dire alcune cose alle persone che ancora mi stanno diffamando dicendo diavolerie gravi e vengono sul mio profilo usando toni violenti", ha detto in un video su TikTok.

Massimiliano, coinvolto anche in una polemica per il compleanno di Anita, ha continuato avvisando i suoi haters che il suo penalista è pronto a difenderlo nelle sedi opportune: "Sappiate che ora non sono più chiuso nella casa, ora vedo e leggo tutto e anche il mio penalista e partono denunce a raffica penali. Occhio a come commentate e alle parole che usate. E se venite sul mio profilo, decido io chi ci sta e chi andrà dal penalista"