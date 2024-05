Grande Fratello, Anita Olivieri festeggia il compleanno: chi c’era e chi le ha dato buca degli ex coinquilini

Dopo aver spento le candeline a Ibiza, l'ex concorrente del reality show di Canale 5 ha organizzato una festa in un locale di Roma con alcuni ex coinquilini della Casa, ecco cosa è trapelato sugli invitati.

Anita Olivieri ha compiuto 27 anni lo scorso 25 maggio, l'ex concorrente del Grande Fratello ha festeggiato il suo compleanno ad Ibiza, con lei c'erano anche altri ex coinquilini, tra cui Alessio Falsone, l'aspirante allenatore di calcio con cui si è lasciata pochi giorni fa. Nelle ultime ore è trapelato che Anita ha organizzato una nuova festa in un locale di Roma, a cui hanno partecipato molti ex gieffini, con qualche assenza che ha suscitato alcune polemiche.

Volti noti del Grande Fratello e assenze al party di Anita

Il recente party romano organizzato dalla 'plurilaureata', come veniva chiamata sui social durante la sua permanenza nella Casa più spiata d'Italia, ha avuto un doppio scopo: celebrare il suo compleanno e distrarsi dalle difficoltà personali seguite alla rottura con Alessio Falsone, resa pubblica tramite un comunicato congiunto condiviso sulle rispettive pagine Instagram. I due si erano conosciuti durante il Grande Fratello, il loro avvicinamento aveva irritato Edoardo Sanson, fidanzato storico della ragazza, che in diretta televisiva aveva deciso di non contattarla e rompere il rapporto che durava da anni.

Tornando al presente, al party hanno partecipato diversi ex gieffini, tra cui Fiordaliso, Ciro Petrone, Marco Maddaloni, le coppie Paolo Masella e Letizia Petris, Greta Rossetti e Sergio D'Ottavi, Angelica Baraldi e il fidanzato Riccardo Romagnoli e Massimiliano Varrese, che ha pubblicato una revenge song contro Beatrice Luzzi.

Anita e Alessio nel Confessionale del Grande Fratello

Tuttavia, non sono mancate le assenze e le polemiche, secondo l'esperto di gossip Amedeo Venza, alcuni invitati non si sarebbero presentati: "Ieri al compleanno di Anita molti degli invitati non si sono presentati... più tardi vi aggiungo qualche dettaglio", ha scritto sulla sua pagina Instagram, promettendo di condividere nuove indiscrezioni.

Alessandro Rosica, noto come Investigatore Social, ha rivelato ulteriori dettagli piccanti, come la richiesta di Massimiliano Varrese di non invitare la sua ex Monia La Ferrara, ora fidanzata con Josh, fratello di Greta. La tensione tra i due risale al periodo successivo alla fine del Grande Fratello, quando vennero quasi alle mani fuori gli studi di Cinecittà.

Tra gli assenti c'erano anche la chef Rosy Chin e Giuseppe Garibaldi. L'amicizia tra il bidello calabro e la festeggiata si è deteriorata dopo il reality. Giuseppe ha accusato la sua ex amica di aver contribuito alla fine della sua relazione con Beatrice Luzzi, come ha dichiarato diverse volte nelle ultime ore, raccontando la sua intenzione di riconquistare il cuore dell'ex attrice di Vivere.