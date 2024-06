GF, Monia La Ferrera sul compleanno di Anita Olivieri: "Il circo è pieno di personaggi". Lei replica

I partecipanti all'ultima edizione del Grande Fratello stanno creando più dinamiche fuori dalla Casa che nei tanti mesi vissuti sotto l'occhio delle telecamere. Il compleanno di Anita Olivieri e il mancato invito di Monia La Ferrara ha scatenato un batti e ribatti tra le due ex gieffine, che, indirettamente, hanno confermato le indiscrezioni circolate ieri.

Il compleanno di Anita Olivieri: doppia festa e polemiche

L'ex concorrente del reality show ha festeggiato i suoi 27 anni due volte: la prima a Ibiza e la seconda in un locale di Roma. In quest'ultima occasione, la ragazza ha voluto al suo fianco alcuni coinquilini del programma condotto da Alfonso Signorini con cui ha condiviso il suo percorso nella Casa più spiata d'Italia. Al party erano presenti alcune delle coppie formatesi nel loft di Cinecittà come Paolo Masella e Letizia Petris, Greta Rossetti e Sergio D'Ottavi, e altri ex gieffini tra cui Fiordaliso, Ciro Petrone, Marco Maddaloni e Massimiliano Varrese.

Come al solito, sono state le assenze a fare rumore. Oltre a quella scontata di Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi, la loro amicizia è finita da tempo, si è parlato molto del mancato invito a Monia La Ferrara, ex di Varrese e attuale fidanzata di Josh Rossetti, fratello di Greta. Secondo le indiscrezioni di Alessandro Rosica, l'ex attore de Il bello delle donne avrebbe posto il veto all'invito dell'ex assistente di volo e del suo compagno, tra i due non corre buon sangue, e subito dopo la finale del Grande Fratello sono quasi venuti alle mani.

Monia La Ferrara e Massimiliano Varrese nel confessionale del Grande Fratello

Le indiscrezioni sono state confermate da Monia con un video condiviso sul suo profilo Instagram: "Ciao ragazzi, come sapete io da quando sono uscita dal Grande Fratello ho ripreso in mano la mia vita a 360 gradi. Quando parlo di vita, mi riferisco alla vita reale" ha detto l'ex assistente di volo.

Grande Fratello: Giuseppe Garibaldi scrive una lettera a Beatrice Luzzi e affonda Anita Olivieri

E ancora: "Non mi riferisco non ai social né alla televisione, ma a lavoro, famiglia, amore, le cose che contano veramente. L'esperienza al reality show è stata unica e non la rinnegherò mai, ma non ho mai creato falsi rapporti di amicizia: non c'erano, non ci sono stati e non ci saranno mai, né all'interno né fuori".

La risposta di Anita Olivieri alle accuse

Poco dopo, la festeggiata, che da poco ha rotto il fidanzamento con Alessio Falsone, anche lui assente al party, ha replicato alla sua ex coinquilina tramite i social, su un video condiviso in una storia di Instagram ha scritto: "Quando devono usare il tuo nome per fare notizia ma non ne azzeccano una".

Non è la prima volta che la ragazza accusa gli altri gieffini di usare il suo nome per creare hype, anche se, in tutta onestà, non sembra che una volta terminato il programma lei sia stata travolta dal successo. Anzi, pochi giorni fa aveva dichiarato di prendersi una pausa dai social, stanca delle critiche dei suoi haters.