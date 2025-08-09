Grande Fratello, Lorenzo Spolverato paparazzato in Sicilia: chi è Ilaria, la misteriosa compagna?

L'ex concorrente del Grande Fratello, Lorenzo Spolverato, sembra aver voltato pagina dopo la fine della sua storia con Shaila Gatta. A confermarlo sono alcune foto esclusive, pubblicate in anteprima da Lorenzo Pugnaloni sui suoi canali social, ritraggono l'ex gieffino in Sicilia in compagnia di una ragazza misteriosa.

Un weekend all'insegna del relax e della complicità

Lorenzo è stato avvistato in un elegante resort siciliano insieme a Ilaria, una giovane milanese, e alla madre di lei. Tra sorrisi e sguardi complici, i due sono stati immortalati mentre si godevano una giornata di puro relax, culminata con una serata speciale davanti a uno spettacolo teatrale, seduti fianco a fianco.

Amicizia o nuovo amore? Il mistero su Ilaria

Al momento non è chiaro se tra Lorenzo e la ragazza ci sia solo una bella amicizia o qualcosa di più. Il modello, al centro di una polemica per l'uso di bodyguard durante un evento, non ha rilasciato alcuna dichiarazione ufficiale, lasciando aperto il campo a tutte le ipotesi. Dopo il suo recente viaggio in Africa e le riflessioni sulla vita, però, questo nuovo avvistamento lascia intuire che Lorenzo sia pronto a guardare avanti.

Lorenzo Spolverato

Il capitolo chiuso con Shaila Gatta

Il rapporto tra Lorenzo e l'ex velina è stato uno dei più intensi e seguiti dentro la Casa del Grande Fratello. Una storia fatta di alti e bassi, terminata ufficialmente durante la finale del reality con la decisione definitiva di Shaila di chiudere ogni porta. Anche il confronto successivo tra i due non ha fatto altro che confermare la volontà di entrambi di prendere strade separate.

Cosa aveva detto Lorenzo di Shaila

In una diretta Instagram Spolverato aveva chiarito che tra lui e Shaila Gatta è tutto definitivamente finito. Parlando ai suoi fan aveva detto: "Le cose che mi fate arrivare sono molto carine, ma non mi aiutano. Risparmiate i soldi, avete già fatto abbastanza, teneteli nelle vostre tasche. Sono cose che, per quanto mi riguarda, finiscono tutte in una box sotto al letto. Voi risparmiate soldi e io risparmio salute. Non è un obbligo, perché non metto regole, ma mi aiutereste ad andare avanti".