Grande Fratello, Lorenzo Spolverato con bodyguard a Napoli: pioggia di critiche, lui replica con ironia

Il modello milanese è stato travolto dalle critiche dopo la diffusione di un video virale. Sui social in tanti lo accusano di atteggiamenti da star, ma Lorenzo ha risposto per le rime.

L'ex gieffino Lorenzo Spolverato è finito al centro delle polemiche dopo la diffusione di un video diventato virale, che lo ritrae mentre cena in un rinomato ristorante napoletano accompagnato da una bodyguard al suo fianco. La scena, che ha immediatamente fatto il giro dei social, ha attirato una valanga di commenti negativi, molti dei quali accusano il modello milanese di essersi montato la testa dopo la partecipazione al reality.

Le critiche a Lorenzo sul web dopo la condivisione del video

Secondo numerosi utenti, Spolverato si sarebbe lasciato trasportare dal successo televisivo al punto da comportarsi come una vera e propria star hollywoodiana o un importante esponente politico, arrivando persino a sentirsi in dovere di avere una scorta personale durante una semplice cena.

La risposta dell'ex gieffino su Instagram

A chiarire la situazione è stato lo stesso Lorenzo con un post condiviso sui suoi profili social, in cui ha replicato con toni ironici ma diretti alle critiche ricevute: "Si avvisano i gentili passeggeri, i curiosi di professione, i commentatori da divano e tutti quei professionisti del 'Ma questo chi si crede di essere?', che il bodyguard a Napoli non l'ho scelto io", ha precisato l'ex gieffino.

Lorenzo al Grande Fratello

"L'ha messo l'organizzazione per via e in seguito a qualche personaggio folcloristico che ha avuto la brillante idea, ma purtroppo non ce l'ha fatta, di boicottare l'evento con minacce - ha continuato - Perché sì, nel 2025 purtroppo c'è ancora gente che... Non perché Napoli sia pericolosa, anzi, perché l'evento era lì. Quindi mi spiace per alcuni ma non sono ancora il presidente del Consiglio, non sarò mai il ministro dell'Interno. Sono quella persona che per strada abbraccia sempre i fan, ride e scherza con loro. Umile e bodyguard free. E poi posso dire? Magnatevi una sfogliatella e rilassatevi dai".

La stoccata di Spolverato a Shaila Gatta

Negli ultimi giorni, Lorenzo è finito al centro di un'altra polemica per un video pubblicato su TikTok. La caption che accompagnava la clip è stata considerata una frecciatina a Shaila Gatta, la sua ex fidanzata: "Narcisista ed egoriferito, detto da chi sceglie partner in base ai follower... A ognuno il suo specchio." L'ex velina, infatti, aveva definito Lorenzo proprio con questi termini quando aveva deciso di lasciarlo in diretta durante l'ultima puntata del Grande Fratello.