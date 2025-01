Grande Fratello: “Helena Prestes squalificata senza televoto flash?”, l’indiscrezione

La puntata di mercoledì 8 gennaio si preannuncia ricca di colpi di scena, con provvedimenti disciplinari che potrebbero cambiare gli equilibri nella Casa del Grande Fratello. Al centro delle polemiche troviamo Helena Prestes, Jessica Morlacchi, Ilaria Galassi e altri concorrenti, coinvolti nelle tensioni che hanno acceso i riflettori del pubblico e degli autori.

Helena Prestes: squalifica immediata o televoto flash?

Il destino della modella brasiliana sembra essere quello più a rischio. Dopo l'episodio del litigio con Jessica Morlacchi, durante il quale Helena avrebbe cercato di lanciare un bollitore, si fa sempre più probabile l'ipotesi di una squalifica immediata e senza appello. Secondo Grazia Sambruna, gli autori del reality sarebbero orientati verso questa soluzione, anche se nulla è stato ancora deciso definitivamente.

Su X, la giornalista ha spiegato: "Non è stato ancora deciso niente in modo definitivo, ma mi arriva all'orecchio voce per cui uno dei provvedimenti disciplinari sarebbe la squalifica in diretta di Helena, senza televoto, senza appello". In un post successivo ha precisato: "Per il momento pare essere questo il provvedimento disciplinare che ha più probabilità d'esser preso per lei. Hanno da passare ancora tre giorni".

Helena riempie il bollitore per fare la 'doccia' a Jessica

D'altra parte, il giornalista Gabriele Parpiglia ha rilanciato una sua previsione: Helena Prestes potrebbe essere espulsa direttamente. Jessica Morlacchi andrebbe invece al televoto flash, lasciando al pubblico il compito di decidere il suo futuro nella Casa. Anche Ilaria Galassi potrebbe essere destinatarie di provvedimenti, come riportato da Tv Blog.

Grande Fratello: Lorenzo Spolverato minaccia di abbandonare, ma difficilmente lo farà

Ilaria è stata coinvolta in un confronto acceso con la modella brasiliana dopo la ventesima puntata. Durante lo scontro, non ripreso dalle telecamere della diretta, la Non è la Rai avrebbe messo le mani addosso alla modella brasiliana. Gli ultimi eventi hanno diviso il pubblico: c'è chi sostiene Helena, apprezzando la sua autenticità, e chi invece chiede provvedimenti severi per comportamenti considerati inappropriati. Dopo l'annullamento del televoto, la puntata dell'8 gennaio darà le risposte che i fan del programma stanno aspettando.