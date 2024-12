Grande Fratello, urla e liti nella notte: "Le ha messo le mani addosso", la regia interrompe la diretta

Il ventesimo appuntamento del Grande Fratello ha regalato al pubblico forti emozioni, come la lite tra le Monsè e le Non è la Rai. Ma il vero spettacolo si è consumato nel dopo puntata, quando le telecamere di Mediaset Extra hanno registrato un acceso scontro tra Helena Prestes e Ilaria Galassi.

La scintilla nelle Mystery Room

Tutto ha avuto inizio durante le nomination, quando la modella brasiliana, Helena Prestes, ha fatto il nome di Ilaria Galassi, giustificando la sua scelta con atteggiamenti che non gradiva da tempo. Helena ha poi ricordato un episodio avvenuto il 23 dicembre, durante l'incontro di Ilaria con suo figlio Riccardo. In quell'occasione, la Non è la Rai aveva chiesto al bambino se il papà "facesse il bravo" o se avesse "un'altra amichetta".

La nomination ha colpito nel vivo Ilaria, che nel dopo puntata si è confidata con alcuni coinquilini, tra cui Lorenzo e Jessica, manifestando la sua rabbia per le osservazioni di Helena. "A me sta cosa dei miei figli mi è rimasta qui!", ha dichiarato. "Può dire quello che vuole si me ma non si deve azzardare mai a parlare dei miei figli, perché io la apro!".

Ilaria Galassi ha litigato con Helena

Nonostante il consiglio degli altri di chiarire con calma, il confronto tra Helena e Ilaria è degenerato rapidamente in una lite, con urla e accuse reciproche. Durante il litigio, Chiara Cainelli, dalla cucina, ha detto a Stefania Orlando: "Gli ha messo proprio le mani addosso", senza però specificare chi fosse coinvolto. Preoccupate, le due gieffine si sono precipitate verso la camera insieme a Bernardo per intervenire.

La regia ha subito staccato l'audio e inquadrato il giardino, cercando di mitigare il momento di tensione. La situazione è sfuggita di mano al punto che la produzione è stata costretta a intervenire. Un'autrice ha richiamato Ilaria Galassi in confessionale, cercando di calmarla. L'accaduto potrebbe avere ripercussioni sulla permanenza delle due concorrenti nella Casa. Il pubblico attende chiarimenti e possibili sanzioni da parte della produzione, che dovrà affrontare l'episodio in diretta nel prossimo appuntamento serale.