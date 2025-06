Grande Fratello Gold, spunta Gianmarco Steri: Signorini guarda ancora al mondo di Uomini e Donne

L'ex tronista Gianmarco Steri è tra i primi nomi papabili per la nuova edizione del reality, ma non sarà l'unico volto noto. Gli autori stanno valutando anche altri protagonisti del dating show.

Sono ufficialmente partiti i casting per la prossima edizione del Grande Fratello, che, come anticipato nelle scorse settimane, dovrebbe chiamarsi Grande Fratello Gold. Un'edizione speciale pensata per celebrare i 25 anni del reality più longevo della TV italiana, con l'idea di riportare nella Casa alcuni dei volti che hanno fatto la storia del programma.

Accanto agli ex gieffini, però, ci sarà come sempre una nutrita quota di concorrenti Nip, ovvero persone comuni pronte a mettersi in gioco. Quest'anno il ruolo di testimonial del programma è stato affidato a Shaila Gatta che, come fece lo scorso anno Giuseppe Garibaldi, girerà l'Italia alla ricerca di nuovi volti da proporre agli autori.

Anche per questa edizione, Alfonso Signorini sembra intenzionato a pescare alcuni protagonisti provenienti dal mondo di Maria De Filippi. Non solo da Uomini e Donne, ma anche da Temptation Island, che prenderà il via il 3 luglio. Dalle prime indiscrezioni, infatti, ci sarebbero già alcuni nomi che gli autori starebbero monitorando con attenzione dopo la presentazione delle coppie.

Martina De Ioannon

Da Tronista a gieffino?

Tra i volti più chiacchierati del dating show spunta quello di Gianmarco Steri. Dopo aver ricoperto nell'attuale stagione di Uomini e Donne il ruolo di corteggiatore di Martina De Ioannon e successivamente quello di tronista, il giovane romano sembra puntare dritto al Grande Fratello. A confermare l'indiscrezione è Amedeo Venza, che su Instagram ha scritto:

"Gianmarco è uno tra i primi probabili concorrenti della prossima edizione del GF! A breve farà un colloquio". Attualmente Gianmarco è fidanzato con Cristina, la sua scelta al termine del percorso nel dating show. Tuttavia, le voci di crisi si rincorrono già da giorni. Tanto che la stessa Cristina è intervenuta pubblicamente per smentire: "No, non mi sono lasciata! Ma perché ancora con queste cose? Non capisco... Non è che non rispondo su Gianmarco, in realtà vi ho già risposto. Non ci siamo lasciati, più di questo cosa vi devo dire?".

Intanto, continuano a circolare indiscrezioni anche su altri ex protagonisti di Uomini e Donne. Secondo quanto riportato da Lorenzo Pugnaloni sui social, il Grande Fratello starebbe valutando l'idea di portare nella Casa un recente triangolo sentimentale nato proprio nel dating show.

"Il GF potrebbe essere pronto a riesumare un recente 'triangolo' da Uomini e Donne. Un ex tronista e una ex tronista - che non lo ha scelto - potrebbero ritrovarsi insieme all'interno della Casa. Ovviamente è tutto ancora in fase embrionale e da decidere". La descrizione sembrerebbe puntare proprio su Martina De Ioannon e Gianmarco Steri, ma al momento non ci sono conferme ufficiali.