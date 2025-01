Grande Fratello: Lorenzo Spolverato minaccia di abbandonare, ma difficilmente lo farà

La puntata di mercoledì 8 gennaio sarà cruciale per il destino di alcuni concorrenti del Grande Fratello, in particolare per Helena Prestes, dopo il violento litigio con Jessica Morlacchi. Tuttavia, non sono solo Helena e Jessica a essere nel mirino della produzione: anche Ilaria Galassi potrebbe essere destinataria di provvedimenti disciplinari, le cui modalità restano ancora indefinite.

Minacce di abbandono: Lorenzo guida la protesta

Il clima nella Casa si è ulteriormente surriscaldato quando alcuni concorrenti, tra cui Shaila Gatta, Tommaso Franchi e Spolverato, hanno minacciato di abbandonare il programma se Helena Prestes non verrà squalificata. Poco dopo, Lorenzo Spolverato si è mostrato ancora più deciso, durante una conversazione a tavola con Shaila Gatta, lo ha dichiarato apertamente.

"Basta, io te lo dico, se mercoledì non mi mandano fuori, vado fuori io. Perché voglio uscire? Perché sono pieno fino a qui. E tu? E tu vieni con me", ha detto all'ex velina. La decisione, quindi, non è legata al destino di Helena ma a una stanchezza psicologica. Non è la prima volta che Lorenzo avanza l'ipotesi di lasciare la Casa, ma finora queste minacce non si sono mai concretizzate.

Nonostante le dichiarazioni forti di alcuni concorrenti, è improbabile che abbandonino volontariamente il programma, considerando le opportunità di visibilità e le clausole contrattuali in essere. L'esperienza del Grande Fratello rappresenta per molti un'occasione irripetibile, e lasciare il gioco significherebbe rinunciare a un trampolino di lancio verso il mondo dello spettacolo.

Grande Fratello, televoto sospeso: ecco i gieffini coinvolti nei provvedimenti disciplinari

Le dichiarazioni di Lorenzo, unite al malcontento di altri concorrenti, hanno acceso ulteriormente i riflettori su Helena Prestes, dopo i recenti scontri. La produzione dovrà affrontare una situazione delicata, bilanciando le dinamiche interne della Casa con la necessità di mantenere alta l'attenzione del pubblico. La decisione definitiva, che verrà presa durante la puntata di mercoledì, potrebbe cambiare radicalmente gli equilibri del reality.